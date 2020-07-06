«Хватит, его время прошло»: как белорусские спортсмены выступили за перемены 2 6.07.2020, 11:56

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Идеологическая мантра «государство делает для спортсменов все» срабатывает уже со скрипом.

В этой электоральной кампании белорусских спортсменов и тренеров пробило на откровенность. Обычно раздавались дежурные голоса «за», а в роли бабы Яги, которая «против», выступали считанные люди. Виталий Гурков, Владимир Парфенович, ныне покойный Виктор Купрейчик - кого-то еще вспомнить можно, но крепко подумавши. Видимо, гибкость позвоночника все же имеет пределы, сколько ее ни тренируй. Идеологическая мантра «государство делает для спортсменов все» срабатывает уже со скрипом, пишет «БелГазета».

Надежда Оcтапчук, бронзовый призер Олимпиады-2008 в толкании ядра:

«Я вельмі радая, што наша палітычнае балота, якое зусім застаялася і толькі зрэдку «булькала», нарэшце пачало прачынацца. Людзі ўсьвядомілі, што таксама маюць правы і мусяць іх адстойваць. У жыцьці не магла ўявіць - каб паставіць подпіс за прэтэндэнта, беларусы будуць стаяць у шматгадзінных чэргах. Гэта настолькі дзіўна, што хочацца натхняцца і верыць у лепшае. Шчыра скажу: хацела ў мінулыя выходныя таксама паставіць подпіс, але ня вытрымала такой чаргі на Камароўцы, проста стамілася стаяць. Давялося паўторна выбрацца ў будзень… Нэрвознасьць, няўпэўненасьць - усё відавочна. Таму ўсе брутальныя затрыманьні, крымінальныя справы, ператрусы ў кватэрах і офісах - толькі ад гэтага. Але трэба сказаць, што нават у параўнаньні з папярэднімі кампаніямі беларусы здолелі пераадолець страх. Магчыма, пабачылі наперадзе пэрспэктыву. Бо калі маеш перад сабой мэту, ідзеш да яе, не зважаючы на перашкоды. Як ні высакамоўна, нават ахвяруючы сабой. У кожным разе тое, што зьмены ёсьць і яны заўважныя, вельмі добра і дае пэўную надзею… Людзі павінны разумець: ня хочаш страціць голас - не хадзі датэрмінова. І праца кандыдатаў у тым, каб пераканаць прыходзіць менавіта ў дзень выбараў. Гэтыя галасы падтасаваць нашмат складаней» (15 июня, интервью радио «Свобода»).

Александра Романовская, чемпионка мира по фристайлу 2019г.:

«Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование, или это пустой звук? Тошнит уже, если честно» (19 июня, Facebook).

Николай Козеко, главный тренер сборной по фристайлу, о заявлении Романовской:

«Она взрослый человек. Она имеет право на свое мнение, имеет право высказывать свое мнение. И ничего плохого никому она там не сказала. Ни на кого конкретно она не наклеветала. Сказала то, что думает» (26 июня, интервью by.tribuna.com).

Александр Куль, игрок баскетбольной сборной Беларуси в 1993-1994 и 1998-2008гг.:

«Когда ситуация такая, когда нет никаких перемен, то тяжело живется в любой ситуации: брать или спорт, или страну, или что угодно. То есть для того, чтобы дальше двигаться, нужны изменения, нужно какое-то развитие. Я сторонник мировой практики, когда на посту президента человек должен оставаться два срока максимум. Должна быть преемственность власти, и тогда не будет застоя в развитии. Не будет топтания на месте… Я, конечно же, как правильно говорит Бабарико, за честные и справедливые выборы. И, отталкиваясь от этого, можно ожидать победы от кого угодно. Но надо, чтобы это были честные выборы. Чтобы были прозрачно подсчитаны голоса, чтобы никто каким-то непонятным образом не был снят с предвыборной гонки, чтобы все кандидаты находились в равных условиях. И по итогам этого будет интересно посмотреть на результат» (12 июня, интервью by.tribuna.com).

Александр Лесун, белорусский (до 2008г.) и российский пятиборец, олимпийский чемпион 2016г.:

«Поддерживаю людей, которые говорят, что нужны честные выборы. Мне все равно, кто победит. Но сам факт того, что ситуация в этом направлении может измениться, радует. Я хоть уже и не резидент Беларуси, но у меня там живут друзья, семья. Люблю белорусский народ. Желаю ему только счастья» (27 июня, интервью sportbox.ru).

Мелитина Станюта, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике (2007-15гг.):

«У дэмакратычных краiнах калi грамадзянiн не парушае закон - ён пад аховай! А што гэта было ўчора?!?! Стаiш у чарзе ў краму - сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае?!?!» (24 июня, Facebook).

Елена Левченко, бронзовый призер чемпионата Европы 2007г. по баскетболу:

«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» (19 июня, Instagram).

Кирилл Релих, боксер-профессионал, интерконтинентальный чемпион WBA 2015г.:

«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать. Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения - это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!» (20 июня интервью by.tribuna.com).

Виктор Дойлидов, тренер по спортивной гимнастике:

«Считаю, что Александр Григорьевич, если бы он имел совесть, то отказался бы от этих выборов. Потому что 26 лет управлять страной - хватит. Его время прошло… Ну поймите, что не может один человек решать судьбу всей страны. Нельзя этого делать! Он у нас, получается, и в спорте разбирается лучше всего, и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в коронавирусе лучше всех разбирается, и главный врач, и главный архитектор, и главный тренер по всем видам спорта. Ну это неправильно! Корону пора уже снять с головы. А 26 лет… Страны, где очень долго правит один человек, уже давно пришли к краху. А я не хочу, чтобы мою любимую страну Республику Беларусь ждал крах. В 90-х гг. в свое время я голосовал за Лукашенко, я был за него. Это был один человек. Может, такой и нужен был. Но он там и остался, в прошлом веке. А сейчас уже 2020г. Уже весь мир давно ушел вперед. А мы все живем по законам 70-х гг. прошлого века. Поэтому нужны перемены… Как можно по телевизору так обзывать людей? Ну что это такое? Ну смех просто. Мне порой за Лукашенко стыдно. Стыдно его слушать. Не имеет права президент так разговаривать. Он не отдаст власть. Но самое большое, чего я боюсь, что прольется кровь» (19 июня, интервью by.tribuna.com).