Ученые определили количество энергии в центре Млечного пути 3 6.07.2020, 12:18

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Фото: Seeker

Ключевым источником больших объемов энергии выступают молодые звезды.

Ученые в рамках исследования сумели оценить примерное количество энергии, наблюдаемой в центре Млечного Пути. Вырабатывается таковая в ядре галактики, рассказали специалисты из ERAU, пишет lenta.ua.

На окраине Млечного Пути астрономам удалось зафиксировать источник энергии неизвестной природы. До сих пор наиболее близкой галактикой, где имелся подобный регион, оставалась Андромеда. В центре Млечного Пути имеется по меньшей мере одна или даже пару черных дыр. Предполагается, что она находится в своего рода “спячке”, на фоне чего не генерирует серьезных выбросов плазмы, оставаясь незаметной для современных телескопов. Кроме того, вокруг галактики наблюдается густая “шуба”, состоит которая из пыли и газа. Именно это мешает ученым видеть, что за события разворачиваются в центральных регионах, или оценить количество вырабатываемой там энергии.

В новой работе специалисты ERAU смогли изучить данные, собираемые телескопом WHAM на протяжении 20-летнего периода. Рассмотрев все материалы и снимки, астрономы сумели измерить степень ионизированности межзвездной материи непосредственно в ядре Млечного Пути. Как выяснилось, ключевым источником больших объемов энергии выступают молодые звезды.

На окраинах ядра ионизация атомов водорода происходила за счет неизвестного источника, чья природа пока неясна. В то же время спектр излучения такового придает ему сходство со свечением особого класса космических объектов, известных как LINER-галактики. К их числу можно отнести по меньшей мере треть ближайших галактик, но все еще неизвестно, каким образом свечение вырабатывается, а также как оно возникает. Часть астрономов допускают, что энергию генерируют сверхмассивные черные дыры, пока другие настаивают, что оно может формироваться в районах, где наблюдается звездообразование.