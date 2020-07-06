закрыть
6 июля 2020, понедельник, 13:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белгазпромбанк» потерял почти треть средств клиентов

5
  • 6.07.2020, 12:27
  • 4,486
«Белгазпромбанк» потерял почти треть средств клиентов

Резкое сокращение началось во втором квартале нынешнего года.

За второй квартал 2020 года средства клиентов в «Белгазпромбанке» сократились на 30,6%, или на 1.008,8 млн рублей, свидетельствует финансовая отчетность банка по национальным стандартам, пишет сайт naviny.by.

На 1 июля средства клиентов в банке составляли 2.283,5 млн рублей против 3.292,3 млн рублей на 1 апреля.

Прибыль банка на 1 июля составила 18,9 млн рублей и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8%.

Следует отметить, что на 1 июля у «Белгазпромбанка» возникли обязательства перед Национальным банком на 215 млн рублей, кварталом ранее у коммерческого банка таких обязательств не было.

15 июня Нацбанк ввел временную администрацию в «Белгазпромбанк», основанием для этого решения стали уголовные дела, которые возбудил департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по статьям УК о легализации средств, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов.

При этом Нацбанк заявлял, что, несмотря на эти факты, будет обеспечено устойчивое функционирование «Белгазпромбанка», «непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами». В пресс-релизе регулятора также подчеркивалось, что при необходимости «Белгазпромбанку» будет оказана «поддержка со стороны Национального банка».

Как сообщалось, 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Руководителем временной администрации по управлению ОАО «Белгазпромбанк» назначили экс-главу Нацбанка Надежду Ермакову. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«Газпром» и «Газпромбанк» назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными, ссылаясь на устав. 18 июня экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который руководил банком около 20 лет и покинул его в связи с участием в президентских выборах, был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина