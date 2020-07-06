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Правозащитники признали политзаключенными помощницу Бабарико и координатора его инициативной группы

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  • 6.07.2020, 12:34
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Правозащитники признали политзаключенными помощницу Бабарико и координатора его инициативной группы
Елена Карагачева
Фото: Facebook / Елена Карагачева

Список политзаключенных в Беларуси вырос до 24 человек.

Белорусские правозащитники признали задержанных помощников Виктора Бабарико политзаключенными и потребовали их освобождения. Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций, пишет tut.by.

В заявлении указано, что президентская кампания проходит в условиях запугивания, угроз и давления. Нынешний глава государства неоднократно угрожал своим политическим оппонентам, в том числе Виктору Бабарико.

«Учитывая эти обстоятельства, мы приходим к выводу, что реальным основанием для уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение его публичной деятельности по выдвижению его кандидатом в президенты Республики Беларусь и дальнейшему участию в выборах», — считают в правозащитных организациях.

Правозащитники отмечают, что продемонстрированные подходы следственных органов к расследованию уголовного дела в отношении потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и членов его инициативной группы — нарушение презумпции невиновности, грубое нарушение права на защиту и другие — подчеркивают незаконный характер этих действий.

Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, была задержана 1 июля. Ее родные рассказали, что ее подозревают в неуплате налогов.

Дмитрия Карако, помощника Бабарико и координатора инициативной группы, задержали 18 июня. Его обвиняют по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).

За последние недели список политзаключенных в Беларуси вырос до 24 человек.


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