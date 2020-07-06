«Газпром» потерял 25% рынка Евросоюза 6.07.2020, 13:25

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Фото: ТАСС

Российская компания терпит убытки.

Поставки природного газа "Газпромом" в страны Евросоюза упали в среднем до 359 млн куб. м в день в первом полугодии 2020 года. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошло года, сообщает S&P Global Platts. Падение спроса вызвано несколькими факторами: второй подряд теплой зимой, большими запасами газа в европейских газохранищах, низкими ценами на газ и падением спроса, пишет liga.net.

Поставки газа в июне сократились на 20%, по сравнению с июнем 2019 года, добавляет агентство. Падение объема связано с остановкой на ремонт газопровода Турецкий поток 23-29 июня.

Агентство прогнозирует, что в июле объем поставок сократится еще на 130 млн куб. м в день из-за остановки на плановый ремонт (14-26 июля) газопровода "Северный поток".

Объем экспорта газа "Газпромом" в ЕС в апреле-июне держится на уровне 11,2 млрд куб. м. в месяц. Речь идет о газе, транспортируемым четырьмя газопроводами: "Северный Поток", "Ямал-Европа", Украинская ГТС, и "Турецкий поток".

Газпром поставил в Евросоюз 65,4 млрд куб. м газа в первом полугодии 2020 года.