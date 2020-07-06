Экс-тренер брестского «Динамо»: Команду могут не допустить к еврокубкам из-за СOVID-19 6.07.2020, 13:58

1,706

Марцел Личка

Марцел Личка прокомментировал информацию о заражении 15 футболистов клуба из Бреста.

В брестском «Динамо» — вспышка коронавируса. Известно, что как минимум у нескольких игроков нашли COVID-19. Tribuna.com решила узнать, что думает об этой ситуации бывший тренер брестчан Марцел Личка.

— В понедельник утром один болельщик прислал мне в Facebook новость о том, что сейчас происходит в брестском «Динамо». Пока не успел пообщаться с ребятами, но это очень грустные новости. Если Юзепчук, Нойок и Игнатович находятся в больнице, то все очень-очень серьезно. Вдобавок к ним в команде столько зараженных… Нам остается только верить, что все будет хорошо. Хочется пожелать всем ребятам из Бреста как можно скорее привести здоровье в порядок и вернуться к нормальной жизни.

— Как относитесь к тому, что на прошлой неделе руководство брестского «Динамо» обращалось в АБФФ с просьбой перенести пятничный матч со «Смолевичами», но получило отказ?

— Смотрите, Миля в своем Instagram написал, что сейчас две недели будет находиться на изоляции, а в субботу он выходил на поле. Кроме него против «Смолевичей» играли Витус, Печенин, Гордейчук, Кривец… Поэтому есть большая вероятность, что футболисты «Смолевичей» тоже могут заболеть. Мне кажется, этот вирус распространяется с высокой скоростью.

Хорошо, если болезнь будет протекать в легкой форме, когда нужно остаться дома и просто сдавать тесты. А если вирус поразит легкие, то что тогда? На мой взгляд, играть такой матч — большой риск. После него сразу же должны были сдать тесты не только футболисты брестского «Динамо», но и игроки «Смолевичей». Нельзя безответственно относиться к этой ситуации, нужно держать ее под контролем. Иначе футболисты «Смолевичей» в следующем туре поедут в гости к «Ислочи», а потом к «Витебску»… И что дальше? Им в срочном порядке должны сделать тесты на коронавирус.

Считаю, что нельзя рисковать здоровьем игроков. Лучше просто остановить чемпионат хотя бы на две-три недели. За это время необходимо сделать тесты каждому футболисту Высшей лиги. На примере брестского «Динамо» мы видим, что может случиться, если относиться к этой ситуации несерьезно. В Бресте заражены 16 человек, среди которых 11 футболистов! Это больше половины обоймы основы…

— Кем тогда играть брестчанам в следующем туре?

— Совершенно верно. Мы видели, как в России играли «Сочи» и «Ростов». Скажу прямо, это же полная х*рня! Если хотите продолжать чемпионат, то не удивляйтесь, что на поле Высшей лиги будут выходить футболисты 16−17 лет. Это ненормально. Где в такой ситуации правила фейр-плей?

— Думаете, АБФФ все-таки приостановит чемпионат?

— На мой взгляд, прежде всего нужно, чтобы все футболисты всех профессиональных клубов сделали тесты на коронавирус. Если в какой-нибудь команде будет заражено один-два человека, то их можно отправить на карантин и играть дальше. Правда, если в клубе ситуация, как в брестском «Динамо», то нужно как минимум переносить ее ближайшие матчи.

Если критическая ситуация только в одном клубе, то можно попробовать проводить чемпионат. Правда, мне кажется, что во многих командах хватает зараженных. Опять же, если Миля, Витус, Печенин играли против тех же «Смолевичей», то велика вероятность, что футболисты другой команды тоже подхватили COVID-19.

Очень сложная ситуация, поэтому для начала всем профессиональным футболистам нужно сдать тесты. Когда появятся результаты, АБФФ нужно проанализировать их, а потом принимать решение.

— Если бы вы продолжили тренировать брестское «Динамо», как вели бы себя в этой ситуации?

— У меня, как у тренера, может быть свое мнение, но у федерации футбола другое. Совершенно точно я бы сказал, что не хочу играть. Все-таки нет ничего важнее здоровья человека, которым нельзя рисковать. Понятно, если руководитель клуба скажет, что мы обязаны выйти на поле, то придется играть. Но какой смысл в матче, если на поле выйдут футболисты 16−17 лет, которые тоже рискуют своим здоровьем?

— Интересно, что руководство АБФФ запрещает футболистам и тренерам высказываться в СМИ по поводу коронавируса. На ваш взгляд, это правильное решение?

— Когда сталкиваешься с подобной ситуацией, то приходится очень непросто. На мой взгляд, федерация футбола должна охранять игроков и клубы, сохраняя принципы фейр-плей. Неправильно, когда кто-то преследует какие-то свои интересы. АБФФ необходимо прислушаться к клубам, если бы те выразили свою позицию уйти на паузу, то, возможно, к ним бы прислушались. Но для этого клубам необходимо сказать свое мнение по этому вопросу. Если, конечно, возможно сделать это.

— Почему это может быть невозможно?

— Если руководство АБФФ рекомендует не давать комментарии по коронавирусу в прессе, то, очевидно, кто-то этого не хочет. Но, на мой взгляд, всегда лучше знать правду. Даже если она будет не очень приятной. Правильнее всего рассказать о ситуации, все объяснить, а потом предпринимать какие-то действия. Лично я считаю, что в ситуации, где речь идет о здоровье человека, футбол должен отойти на второй план.

— Как думаете, из-за вспышки коронавируса у «Динамо» могут появиться проблемы с допуском к матчам квалификации Лиги чемпионов?

— В УЕФА могут легко не допустить команду к матчам квалификации, если в Бресте не нормализуется ситуация с коронавирусом. Нужно как можно быстрее решить эту проблему, чтобы состоялись важнейшие матчи в истории клуба. Правда, после карантина ребятам понадобится время, чтобы набрать кондиции. Это будет очень нелегко.