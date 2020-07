Власти оставили Litesound без концертов, а в ответ музыканты посвятили песню сторонникам перемен 2 6.07.2020, 14:11

Популярная группа перевела на белорусский язык свой хит с «Евровидения-2012».

«Этим летом, когда не осталось равнодушных к происходящему вокруг, песня «Мы герои» посвящается людям, которые не сдаются», — отмечают фронтмены рок-группы Litesound братья Карякины. Популярный коллектив перевел на белорусский язык и выложил в широкий доступ свой хит We Are the Heroes, с которым представлял Беларусь на конкурсе Eurovision-2012, передает «Радыё Свабода».

Litesound – рок-группа, основанная в 2005 году Дмитрием и Владимиром Каракиными. Ребята участвуют в различных музыкальных проектах, сотрудничают с белорусскими и зарубежными композиторами и исполнителями как аранжировщики, авторы песен, продюсеры.

«Невозможно принять нынешнее самочинство»

«Идея белорусскоязычной версии We Are the Heroes родилась еще тогда, как появилась песня, — рассказал вокалист Litesound Дмитрий Карякин. — Даже объявили конкурс на лучший адаптированный текст, остановились на варианте «Мы герои» Никиты Найденова.

Хотя стихотворение было готово в 2018 году, записали только сейчас. И, кажется, она просто идеально легла на все последние события. Такой крик души, ведь эмоции действительно зашкаливают. Невозможно на все это самочинство смотреть, хочется людей поддержать, выразить им свою солидарность».

До этого участники Litesound оставались более-менее пассивными в политической жизни, сосредотачиваясь на творчестве. Однако события этого года стали переломными, говорит Дмитрий Карякин. Началось с непризнания властями коронавируса и «рецептов лечения» от Лукашенко, затем мобилизация на субботник, последней каплей стал военный парад.

«Просто поражает реакция руководства страны. Лукашенко решил не отменять парад в честь 75-летия Победы в Минске. Нет ничего более циничного, чем бряцать оружием в тот момент, когда весь мир борется с бедой, отменив Олимпийские игры, «Евровидение» и т.д. Тратятся огромные деньги. Неужели власть не способна принять единственное правильное решение: отменить парад и раздать деньги ветеранам, которых и так осталось совсем мало? Вместо того, чтобы подставлять старых людей под ненужный риск», — эмоционально написал он на странице в Facebook.

А когда к пандемии добавилась «президентская кампания» с брутальными задержаниями и милицейским насилием, Дмитрий Карякин сравнил это с «предвыборной дикостью».

«Любой здоровый человек понимает: не должна нарушаться Конституция, как это происходит у нас на постоянной основе, — объясняет музыкант причины «политизации». — Для любой страны нормально высказывать свое мнение о власти, критиковать ее, если заслужила, — это не преступление. А когда видим беспрерывное нарушение прав — от свободы слова до возможности участия в выборах — молчать нельзя. Что касается задержаний во время пикета или в очереди к магазину, это дикость. Радует, что белорусы в большинстве своем солидарны в осуждении таких действий»

«Сегодня реально страшно за свою жизнь»

Музыкант считает ненормальной ситуацию, когда в европейской стране XXI века люди боятся за свою жизнь: правоохранители, вместо того, чтобы стоять на страже, сами совершают насилие в отношении своих же соотечественников.

«Безусловно, многие еще боятся подавать голос, ведь реально страшно за свою жизнь — ты абсолютно беззащитен перед системой — продолжает Дмитрий Карякин. — Поэтому очень хочется, чтобы все в конце концов изменилось к лучшему. Вопрос даже не в политике, не в том, кто прав, а кто виноват. Просто так не должно быть в цивилизованном государстве. Это уже какое-то дремучее мракобесие».

Многим артистам, которые осмеливаются критиковать силовые методы нейтрализации оппонентов, на разных уровнях начинают чинить барьеры. Так, победителя «Славянского базара-2016» Алексея Гросса после нескольких постов с осуждением арестов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского (вычеркнули из одобренных концертных программ, а в на конец исключили из Университета культуры - https://charter97.org/ru/news/2020/7/2/384400/). Дмитрий Карякин говорит, что аналогичные санкции применены и против Litesound.

«Нас уже отовсюду поснимали, — говорит он. — Было приглашение на 3 июля, аргументировали, что Министерство культуры нашего участия не подтвердило. Планировали выступление на середину месяца — судя по всему, тоже отменяется. И это началось буквально после первых высказываний в соцсетях, хотя позиция достаточно нейтральная, взвешенная, без всяких призывов на баррикады. Просто вопросы к происходящему — естественно, одобрения насилия быть не могло априори. Впрочем, не первый раз нам ставят палки, поэтому представляем, как это выглядит».

«Фальсифицируют даже отбор на Eurovision»

Карьера братьев Корякиных началась в 2002 году с акустического дуэта в Китае, где тогда жили родители. Играли в клубах, университетских кампусах. Они стали призерами фестивалей «Modern Rock Bands Competition» в Китае, «MOVA songwriters' competition 2002» в США. Дмитрий неоднократно побеждал на вокальных конкурсах. В 2005 году ребята начали выступать под названием Litesound. Группа стала успешной, исполняя англоязычные песни.

В 2006-м Litesound взяли первое место на конкурсе Festival Internazionale di Maiori в Италии. Вскоре была записана песня Solo Per Te совместно с итальянским рокером Якопо Масса (Jacopo Massa), которая в Италии 20 недель оставалась на вершине хит-парадов.

В конце 2008-го появился дебютный альбом Going to Hollywood («По дороге в Голливуд»), который вошел в тройку самых продаваемых в Беларуси. Песни Litesound попадали в число удостоенных премии «Песня года Беларуси», коллектив приглашали на «Славянский базар», они побеждали на фестивале «Амбасовішча». В 2010-м вместе с Якопо Масса представляли Беларусь на международном конкурсе «Новая волна» в Юрмале, получили звание лауреатов.

В 2011-м клип на песню See you in Vegas удостоен Национальной музыкальной премии в номинации «Лучший клип года».

Коллектив пять раз заявлялся на «Еврофест», победитель которого получал шанс выступить на популярном конкурсе Eurovision. Каждый раз не хватало совсем немного. А в 2012-м во время отбора на «Евровидение» в Баку случился скандал. В финале они стали вторыми, набрав 22 балла из 24 возможных. Участники группы и поклонники обвинили жюри в фальсификациях. Присоединился даже Лукашенко, который поручил создать комиссию для пересчета голосов. Выяснилось, что результаты действительно были «извращены» в пользу Алены Ланской.

После проверки победителем официально признали группу Litesound, которой и судьи, и телезрители отдали по 12 баллов. Братья Карякины с песней We Are The Heroes поехали в Азербайджан, а руководство «Белтелерадиокомпании» после этого «забанило» артистов — с тех пор они на Макаенка, 9 персоны нон-грата.

«Правда на нашей стороне, наша совесть чиста»

И хотя справедливость возобновилась, «президентское» ли дело заниматься отбором на певческий конкурс? Абсурд, считает Дмитрий Карякин.

«Существующая система власти выстроена таким образом, что ничего не делается без Лукашенко. За прошедшие четверть века это стало совершенно очевидно. Ни картошку перебрать не могут, ни воду отфильтровать. Это необычно и ненормально для человека на посту президента в других странах. Первые лица не должны заниматься отборами кандидатов на песенные конкурсы и другими делами, для которых есть специальные люди и, самое главное, понятные и прозрачные процедуры. Если все будет выполняться, то не потребуется никаких разносов постфактум»

Несмотря на скромное место в Баку, в начале 2013 года Litesound получили престижную премию Eurostar Award, набрав почти 15 тысяч голосов и тем самым опередив победителя «Евровидения-2012» Loreen на 10 тысяч голосов. Это первый случай в истории премии, когда ее владельцем стали артисты, которые не прошли в основной финал конкурса.

В 2018 году вышел второй альбом с 18 треками. Команда много гастролирует в Европе, но все менее востребована на родине. В прошлом году Litesound боролись за участие в церемонии закрытия ІІ Европейских игр. Их песня Champion вышла во второй тур, победила в зрительском голосовании и решением жюри закрепилась в тройке победителей. Однако за несколько дней до события выступление группы было отменено организаторами. После высказывания гражданской позиции во время нынешней выборной кампании не заставили долго ждать новые «музыкальные санкции».

Впрочем, вынужденную паузу музыканты собираются использовать с максимальным плодом. Прежде всего завершит работу над очередным альбомом.

«У нас большое количество творческих идей, замыслов, — подытоживает вокалист Litesound Дмитрий Карякин. — Теперь будет больше времени заняться своим третьим альбомом. Много песен требуют записи, никакими санкциями этот процесс уже не остановишь. Правда на нашей стороне, наша совесть чиста. А отношение к происходящему вокруг высказали своим гимном «Мы герои». К сожалению, в стране все настолько законсервировалось, что наши тексты актуальны и спустя годы. А еще рады, что наконец Litesound зазвучал и по-белорусски...»

«Мы героі»

Калі зь неба адлятае ноч,

Не спыняйся ў дарозе.

Калі сьвет цябе ня чуе больш,

Не здавайся, ты ўсё зможаш,

Бо ты не адзін, мы супраць іх,

Будзь побач і, каб нам перамагчы,

У той дзень, калі няма надзей,

Я знайду яе...

Што б ні супрацьстаяла мне,

Я ведаў і раней,

Што мы героі разам з табою.

Узгадваю часьцей.

Няма нязломных сьцен.

Мы тыя, хто верыць і крочыць наперад.

І перайначыць лёс,

І запаволіць час,

Кранаючы промні.

Галоўнае, помні:

Няма нязломных сьцен,

Бо мы героі.

У нябёсах зоркі не зьлічу,

І губляецца гравітацыя,

Што, здаецца, лёгка палячу,

Калі ўсё вакол прачынаецца.

Ты не адзін, мы супраць іх,

Будзь побач і, каб нам перамагчы,

У той дзень, калі няма надзей,

Я знайду яе...