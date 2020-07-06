Леонид Заико: Если белорусский ВВП в этом году упадет на 10-15%, то это будет хорошо 5 6.07.2020, 14:24

3,656

Леонид Заико

Фото: onliner.by

Чем меньше чиновники будут заниматься вопросами экономики, тем больше будет пользы.

Белорусские предприятия ушли в убыток – на них работает около миллиона человек. По статистике Нацбанка, в начале года доля убыточных предприятий выросла до 24%. Вероятно, в течение года ситуация станет еще хуже. Нерадостную статистику в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» оценил экономист Леонид Заико.

– Еще в 90-х мы в Беларуси проводили анализ – и выяснилось, что есть два региона, которые я называю депрессивными. Это Могилевский и Витебский. Там удельный вес убыточных предприятий превышал 50%, – напоминает он.

По словам экономиста, в недавней истории Беларуси были периоды, когда лежали целые регионы:

– Сейчас нужно смотреть, какой у нас удельный вес предприятий с абсолютно отрицательными показателями. А какие – с положительными, но с очень низкой прибыльностью от 0 до 5%. В странах с плохим уровнем управления – таких как Беларусь, доля этих предприятий может достигать 30-40%.

То есть, конечно, это еще не середина 90-х, но у меня возникает вопрос: а что это мы 25 лет кувыркаемся, занимаемся одной и той же ерундой? Уже надоело постоянно говорить об этих убыточных предприятиях. Столько времени прошло, а они опять убыточные.

Может, лучше ввести понятие убыточный президент? Или убыточный премьер-министр?

По мнению Леонида Заико, чем меньше белорусские чиновники будут героически заниматься вопросами экономики, тем больше будет пользы:

– Я бы всех чиновников отправил на два месяца отдыхать на Канары. Особенно правительство – в полном составе. Можно даже чартерными рейсами. И ничего не изменится, – иронизирует экономист.

Говоря о том, ждать ли белорусам «черного лебедя» для белорусской экономики в 2020 году, собеседник отвечает:

– Будет не черный лебедь, а гусь в яблоках. Если белорусский ВВП в этом году упадет на 10-15%, то это будет хорошо. Если скажут, что у нас минус 2-3%... значит, врут. А, как говорил Александр Григорьевич министрам, мы знаем, кто врет, а кто не врет.