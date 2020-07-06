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Японский художник создает невероятные картины в Microsoft Excel

  • 6.07.2020, 15:18
  • 1,106
Японский художник создает невероятные картины в Microsoft Excel
Фото: pasokonga.com

Его работы даже забрали в один из культурных музеев.

80-летний японец Тацуо Хориучи сейчас известен далеко за пределами родной странный как хороший художник. Но он не использует ни карандаши, ни краски, ни даже Фотошоп — его конек — Microsoft Excel, пишет «Новое время».

После выхода на пенсию Хориучи захотел сделать себе новый вызов. Он решил начать рисовать, но не хотел использовать традиционные методы — вместо этого он выбрал свой компьютер.

«Я не думал, что научусь рисовать быстро, поэтому создал себе план на 10 лет. Первые три года я пытался зарисовывать все, что видел вокруг себя — часто это были овощи. Следующие три года я пытался соединять различные мотивы и делать картины», — приводит его слова Bored Panda.

Через 6 лет Хориучи подал заявку на участие в Excel Authoshape Art Contest, который и принес ему известность. После этого люди заинтересовались работами художника и постепенно он стал кем-то вроде легенды — его работы даже забрали в один из японских культурных музеев.

Сам Хориучи объясняет, что предпочитает Excel, а не Paint потому что он дает ему больше возможностей и легче в освоении.

Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com
Фото: pasokonga.com

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