Жена заразившегося COVID-19 офицера: В армии Лукашенко тоже называют тараканом 16 6.07.2020, 15:40

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Все прекрасно понимают, кто виновен в том, что происходит в стране.

Жена офицера, который заразился COVID-19 после парада, рассказала Telegram-каналу "Баста!", как к диктатору относятся в армии.

"Муж слег капитально, причем хоть сам с виду и невзрачный такой, но здоровье было богатырское просто. А тут его скосило.

Очень не хотел участвовать в этом мероприятии, даже косвенно, но его постоянно гоняли по каким-то поручениям по частям всей области где-то с середины апреля, а когда он бывал дома, просто бледный сидел и говорил: "ты даже не представляешь, что там происходит... они же все просто искалечены..". Это он о срочниках.

В итоге доездился, пролежал месяц, дальше на службу с температурой и кашлем, прописанные лекарства не сильно помогают, а в госпиталь ему сами врачи не рекомендовали ехать, сказали что еще хуже может быть.

Все, кто столкнулся с "короной" в нашей армии прекрасно понимают, что виноват во всем только Лукашенко, они уже тоже его тараканом называют и после всего того, что вынесло на своем здоровье большинство, никто точно не будет его защищать, в его адрес сыплются только проклятия".

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