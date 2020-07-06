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Экс-вратарь «Крумкачоў» — белорусским футболистам: Будьте мужиками, объявите бойкот

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  • 6.07.2020, 16:02
  • 2,877
Экс-вратарь «Крумкачоў» — белорусским футболистам: Будьте мужиками, объявите бойкот
Евгений Костюкевич

Евгений Костюкевич эмоционально отреагировал на COVID-19 в белорусском чемпионате.

Бывший вратарь "Крумкачоў" Евгений Костюкевич призвал поставить чемпионат Беларуси на паузу на фоне информации о заболевании футболистов коронавирусом.

"Т***, остановите этот с**** чемпионат! Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этому позору! Не выходите играть по приказу у*****! Берегите себя и своих близких", — резко высказался футболист в Instagram.


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