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Мировые рынки начали новую неделю ростом

  • 6.07.2020, 16:19
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Мировые рынки начали новую неделю ростом

Судя по всему, инвесторы не слишком обеспокоены всплеском коронавируса в США.

Мировые рынки начали новую неделю ростом, показывая, что инвесторы, по видимости, не слишком обеспокоены новым всплеском коронавируса в США, передает «Голос Америки».

Лондонский индекс FTSE вырос на 1,9 процента, парижский CAC-40 и франкфуртский DAX прибавили по 1,7 процента.

Ранее в понедельник позитивный тренд был отмечен и в Азии: токийский индекс Nikkei закрылся ростом на 1,8 процента, гонконгский Hang Seng прибавил 3,9 процента, шанхайский Composite – 5,7 процента, сеульский KOSPI – 1,6 процента, тайваньский TSEC – 1,7 процента, мумбайский Sensex – 1,2 процента.

Сиднейский S&P/ASX стал единственным исключением в регионе, потеряв 0,6 процента.

Цена на американскую сырую нефть остается на уровне 40,64 доллара за баррель, практически не изменившись, а эталонная нефть марки Brent выросла на 0,3 процента до 43,30 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский индекс Dow выросли на 1,4 процента, а S&P 500 и Nasdaq – на 1,1 процента, обещая рост с открытием торгов на Уолл-стрит после трехдневных выходных по случаю Дня независимости.


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