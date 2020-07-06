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Гомельчанина «вылечили» от коронавируса за день, но рентген не показали

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  • 6.07.2020, 16:25
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Гомельчанина «вылечили» от коронавируса за день, но рентген не показали
Фото: kp.by

Пациентов просто выкидывают на улицу.

Больницы по всей Беларуси постепенно переводятся на обычный режим работы. По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 снижается. Выселять коронавирусных больных начали и в Гомеле, пишет сайт телеканала «Белсат».

Гомельчанин Петр Белоусов с подтвержденным диагнозом COVID-19 с 15 июня по 2 июля лежал в 3-й городской больнице в гинекологическом отделении, которое перепрофилировали под коронавирусное. Мужчину экстренно госпитализировали с двусторонним воспалением легких с многочисленными поражениями. Неделю он провел в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, мужчине сделали три рентгена.

Результаты предпоследнего, с 29 июня, были неутешительны. Врач Петра, Людмила Вакульчик, сказала, что чуда не произошло – о выписке нет речи, и приказала мужчине остаться на стационарном лечении. Очередной рентген планировали на 6 июля, но уже 1-го его отправили на тщательный снимок и сообщили, что легкие чистые.

«Врач сказала, что у меня ничего нет, что такое случается! Легкие в порядке, меня выписывают. Сказала, что рентген не покажет, почему – не объяснила. Меня просто выбросили на улицу, как бездомного. «Вылечили» за день? Все больные внезапно стали здоровыми. Одного мужчину насильно вывозили из кислородной. Пакет в зубы и под зад».

По словам Петра, никто даже не сказал, что происходит, и почему всех выписывают. Отделение быстро вымыли, собрали белье. Людмила Вакульчик, лечащий доктор мужчины, также в грубой форме отказалась от объяснений:

«Повела себя по-хамски, агрессивно и некорректно. Сказала, что у нее нет времени разбираться. Доктор лечит не только таблетками, но и сочувствием. Она пугала осложнениями, а тут исцеление! Мне не нравится в больнице, но выходить недолеченным рискованно. Словно в спину плюнули. На них давят, я понимаю. Но подойди и скажи нормально, что такая ситуация».

Несмотря на тяжелое состояние и ухудшение самочувствия, Петр поехал домой. Его жена и сын тоже переболели, тестов на коронавирус и КТ им не делали. Врачи сказали, нет нужды – возмущается жена Петра Лариса подчеркивает, что за две недели к ним никто не приходил ни из поликлиники, ни из санстанции:

«Якобы нас не существует. Только после выписки мужа пришли. Никаких адекватных лекарств мужу не прописали, ничего не написали в рекомендациях. Муж не знает, что происходит в легких, здоров он или нет. Температуры у него нет, только слабость и одышка. Теперь на вопрос целесообразности рентгена через сутки нам ответили, что врач ошиблась!»

Семья не исключает, что будет обращаться в прокуратуру, так как 3-я городская больница Гомеля не входила в список Минздрава с больницами, которые возвращаются к обычному режиму работы. «Больнице за день вернули обычный статус. Больные никого не волнуют. Только в Беларуси в больницах коронавирус победили», – говорит Людмила.

Врач Людмила Вакульчик для комментариев недосупна.


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