В Атлантическом океане нашли единственное место, которое охлаждается, а не нагревается 1 6.07.2020, 16:48

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В чем феномен?

Группа ученых обнаружила небольшой участок в Атлантическом океане, где температура не растет, а падает. И в этом тоже виноват климатический кризис, пишет «Нож».

Основные причины, по которым это место становится холоднее год от года: изменение течений океана и крупные облака. Сейчас участок недалеко от Гренландии остыл на 0,9°C, в то время как остальная поверхность океана с 1900 года нагрелась почти на 1°C.

«Антропогенное изменение климата меняет всю климатическую систему. Это место — интересное проявление той опасности, которую мы можем на себя навлечь», — говорит океанограф Кристофер Карнаускас.