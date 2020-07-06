В Испании оценили масштабы заболеваемости COVID-19 1 6.07.2020, 17:45

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Фото: Getty Images

Результаты тестирования заставили усомниться в существовании полноценного иммунитета к коронавирусу.

Согласно результатам массового общенационального тестирования на антитела к коронавирусу, COVID-19 переболели около 5,2% населения Испании, пишет «Новое время».

В исследовании взяли участие около 70 тысяч человек по всей Испании, они проходили тестирование трижды за последние три месяца, пишет Reuters.

В ходе исследования выяснилось, что уровень распространения коронавируса существенно не изменился с момента публикации предварительных результатов в мае.

В Испании проживает почти 47 млн человек, это означает, что 2,4 млн жителей могли заразиться коронавирусом.

Ученые, основываясь на результатах массового тестирования, предположили, что иммунитет к коронавирусу является кратковременным. Так, у 14% участников тест на антитела дал положительный результат на первом этапе, а на последнем — отрицательный.

Потеря иммунитета в большинстве случаев наблюдалась среди пациентов, у которых не было симптомов коронавирусной болезни.

«Иммунитет может быть неполным, он может быть временным, он может быть кратковременным и затем исчезать», — рассказала руководитель Института здравоохранения имени Карлоса III Ракель Йотти, которая возглавляла исследование.

Она призвала испанцев сохранять осторожность, особенно тех, кто вылечился от коронавируса и считает себя невосприимчивым к COVID-19.

Всего в Испании зафиксировали более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 28 тысяч человек умерли с начала пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала эпидемии коронавирусом заразились 11,4 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли более 530 тысяч человек.