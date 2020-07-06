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Литва обновила список «безопасных» стран

  • 6.07.2020, 17:57
Литва обновила список «безопасных» стран
Фото: charter97.org

Беларуси в списке нет.

Министерство здравоохранения обновило список государств, жители которых с 6 июля могут приезжать в Литву без каких-либо ограничений, пишет Delfi.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Люксембурге ухудшилась, жители этой страны снова не смогут попасть в Литву.

Ситуация в Чехии также ухудшилась, но из этой страны в Литву еще можно приезжать. Прибывшим будут рекомендовано отправиться на изоляцию.

Литва по-прежнему закрыта для жителей Швеции и Португалии. В ведомстве отметили, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии. Беларусь также остается в списке стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Жители третьих стран могут приехать в Литву, получив разрешение ответственных литовских ведомств.

Напомним, с 1 июня Литва разрешает въезд иностранцев без обязательной двухнедельной изоляции, если человек прибыл из страны, где в последние 14 дней зафиксировано менее 15 случаев коронавируса на 100 тысяч человек. Список «безопасных» стран будет обновляться министерством здравоохранения каждую неделю.


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