Минский ресторатор Прокопьев продал все свои заведения 4 6.07.2020, 18:14

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Вадим Прокопьев

Бизнесмен решил покинуть Беларусь.

Информацию о своем отъезде известный ресторатор Вадим Прокопьев подтвердил в интервью Relax.by.

– Я шел к этому всю жизнь – очень хотел открыть ресторан за границей. И такая перспектива у меня появилась в марте: тогда же я летал в Сингапур, чтобы изучить рынок, – сказал он.

По словам ресторатора, этот город кардинально отличается от Минска, так как в нем «количество миллионеров на квадратный сантиметр зашкаливает». Такие перспективы и побудили ресторатора продать свои белорусские бизнесы, а не заниматься ими параллельно.

– Уехать и наниматься на работу и уехать, чтобы стать маленьким инвестором – две разные вещи. Я выбрал второе, потому что это правильнее, – добавил он.

Прокопьев не связывает свой отъезд с политическими причинами, хотя в последние месяцы проявлял невиданную ранее общественную активность. В мае бизнесмен записал острое обращение к власти, задаваясь вопросом «почему государство нам хамит», и основал Ассоциацию рестораторов Беларуси, чтобы помочь владельцам кафе и ресторанов бороться за свои права.

Через несколько недель ресторатор также встретился с претендентами в президенты Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, чтобы заручиться их поддержкой в деле спасения ресторанного бизнеса.