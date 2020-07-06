закрыть
6 июля 2020, понедельник, 19:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минский ресторатор Прокопьев продал все свои заведения

4
  • 6.07.2020, 18:14
  • 8,493
Минский ресторатор Прокопьев продал все свои заведения
Вадим Прокопьев

Бизнесмен решил покинуть Беларусь.

Информацию о своем отъезде известный ресторатор Вадим Прокопьев подтвердил в интервью Relax.by.

– Я шел к этому всю жизнь – очень хотел открыть ресторан за границей. И такая перспектива у меня появилась в марте: тогда же я летал в Сингапур, чтобы изучить рынок, – сказал он.

По словам ресторатора, этот город кардинально отличается от Минска, так как в нем «количество миллионеров на квадратный сантиметр зашкаливает». Такие перспективы и побудили ресторатора продать свои белорусские бизнесы, а не заниматься ими параллельно.

– Уехать и наниматься на работу и уехать, чтобы стать маленьким инвестором – две разные вещи. Я выбрал второе, потому что это правильнее, – добавил он.

Прокопьев не связывает свой отъезд с политическими причинами, хотя в последние месяцы проявлял невиданную ранее общественную активность. В мае бизнесмен записал острое обращение к власти, задаваясь вопросом «почему государство нам хамит», и основал Ассоциацию рестораторов Беларуси, чтобы помочь владельцам кафе и ресторанов бороться за свои права.

Через несколько недель ресторатор также встретился с претендентами в президенты Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, чтобы заручиться их поддержкой в деле спасения ресторанного бизнеса.


популярное за неделю

Мнение

Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип