«Сметем таракана — наведем порядок в стране» 1 6.07.2020, 18:45

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Фото: «Наша Ніва»

Только тогда все придет в норму, а начальники не будут издеваться над подчиненными.

"Работаю старшим менеджером в одной фирме, - пишет телеграм-каналу “Баста!” житель Гродно. - Очень сильно потрепала нас эпидемия с коронавирусом.

Возникли вопросы сейчас с поставками определенных товаров, которые дли нашей конторы именно сейчас жизненно необходимы. Поставщики, на которых возлагались надежды не хотят его производить и всё тут, хотя они тоже зависят от нашего производства.

Дефицит стал настолько острым, что приходит ко мне начальник и говорит, что делай что хочешь, найди, купи, укради, одолжи - не знаю, но сделай. И крутись, как хочешь.

С одной стороны, у нас, в приграничных городах, многие проблемы так всегда решались. Но сейчас я вспомнил, откуда ноги растут. Вспомнил слова таракана, которые он сказал пару лет назад, один в один. Вот оттуда и растут ноги всего этого безобразия в трудовой сфере.

Сметем таракана - наведем порядок в стране. Только тогда все придет в норму, а начальники не будут издеваться над подчиненными".