Координатор инициативной группы Тихановской снял провокацию против себя на видео 4 6.07.2020, 19:08

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Александр Милюк

Фото: harodniaspring.org

Александра Милюка из Мостов задержали в День Республики, когда он возвращался домой со своим маленьким сыном.

Координатор инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк из города Мосты Гродненской области был задержан в День Республики, когда возвращался домой со своим маленьким сыном. Вскоре мужчина был госпитализирован с коронавирусом, передает «Радыё Свабода».

Александру Милюку 34 года, он женат, у него трое сыновей возрастом от 4 до 12 лет. Работает сварщиком на ПМК в Мостах, зарабатывает 300-400 руб. В этом году он собирал подписи за Светлану Тихановскую.

По словам Александра Милюка, 3 июля он шел домой со своим 11-летним сыном. Человек, которого он никогда раньше не видел, начал цепляться к нему по дороге. Александр подумал, что это провокация, и начал записывать видео. Незнакомец сказал, что Милюк якобы должен ему деньги, схватил его за руки. Александр сам не трогал его, пытался уйти от него, но он последовал за ним.

Милюк увидел проезжающую мимо милицейскую машину и показал им остановиться. Однако после короткого разговора милиционеры попросили двух мужчин сесть в две милицейские машины отдельно и поехать в отделение. На видео видно, как кто-то говорит мальчику: «Не плачь». Александр отказывался ехать с сыном или оставлять его одного на улице. Предложил разобраться на месте.

«Мой сын был ужасно напуган, ужасно. Я никогда в жизни не прощу им этого… Все силы были сосредоточены там, от подполковника до капитана и майора», - эмоционально говорит собеседник.

Александр точно не знает, был ли составлен на него протокол и будет ли дальнейшее судебное разбирательство. В РОВД у него взяли показания якобы потому, что он совершил мелкое хулиганство, но он не подписывал документы.

Он потребовал, чтобы его отвезли в больницу на обследование, чтобы подтвердить, что он трезв. Он говорит, что долгое время просидел в милицейской «католажке», перестал дышать и почувствовал себя плохо. Во время осмотра Александр сказал доктору, что плохо себя чувствует. Доктор обнаружил, что его кровяное давление подскочило до 180, его температура поднялась до 37,7. Полиция хотела доставить мужчину в следственный изолятор, но доктор не позволил этого и госпитализировал его.

У Милюка было два теста на коронавирус, оба из которых были положительными. Теперь у него жар и слабость. Мужчина считает, что он мог заразиться 26 июня, когда его также задержали и доставили в больницу на обследование, чтобы выяснить, был ли он трезв, без маски. У его жены тоже была температура, она перестала чувствовать запахи, результатов ее теста еще нет. Детям тесты еще не делали.

«Я не хочу жить с гнилью в душе, с предательствомом. Это то же самое, что предать всех парней, предать всю Беларусь», - говорит Александр.

Недавно он написал заявление об увольнении.

«Я хочу жить как личность. Чтобы что-то в стране изменилось. Перейти на предыдущую работу, чтобы зарабатывать. Хочу не быть скотом, жить в стране для жизни. Получать как любой нормальный человек. Вы работаете и работаете, а они бросают 300-350 рублей, как собаке. И думаешь, за что здесь прожить. Я не могу содержать свою жену, троих детей и себя за 400 рублей», - возмущается мужчина.

Он планирует поддерживать Тихановскую до конца.

«По крайней мере, в стране не будет диктатуры», - объясняет он.