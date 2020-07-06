Уроженец Беларуси играл в НХЛ еще в 60-е Филипп Матюшонок, «Прессбол»

6.07.2020, 20:09

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фото: pressball.by

Джон Мишук — наш первый земляк в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Вы не найдете его в списках белорусов, выступавших в Национальной хоккейной лиге. Но оказывается, задолго до Александра Андриевского в сильнейшей лиге мира дебютировал наш земляк. И речь даже не о Уэйне Гретцки, у которого совершенно определенные белорусские корни. Речь о человеке, который родился на нашей земле. А потом заиграл в НХЛ. Его зовут Джон Мишук.

***

...Налибокская пуща — самый обширный лесной массив на территории Беларуси. О нем, пожалуй, слышали все. Ездят туда не только за дикой природой и чистым воздухом, но и за кое-чем еще. Мало кто знает, но название пуще дала деревенька, которая аккурат на окраине леса и располагается. Когда-то это были владения богатейших магнатов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой Радзивиллов. Они здесь построили костел и сделали Налибоки центром своих лесных владений. После присоединения этой территории к Российской империи в деревеньке одно время работал крупнейший в Беларуси металлургический комбинат.

Известность Налибоки получили во время Великой отечественной. И именно с войной тесно связана история нашего героя. Ян Мишук родился в 1940 году. Кстати, не верьте источникам, которые говорят, что будущий НХЛовец появился на свет на территории Польши. Налибоки вошли в состав БССР еще в 1939 году, когда части Красной армии вступили на земли Западной Беларуси и Западной Украины. Фамилия Мишук довольно распространена в этом регионе, а на территории Украины можно отыскать потомков шляхетского рода Мишуков. Ян появился на свет 29 сентября, но прожить на родине ему было суждено меньше трех лет.

фото: pressball.by

Налибоки в войну пострадали дважды, и обе трагедии случились в 1943 году. В мае на деревню напали советские партизаны. Они обвинили местных жителей в сотрудничестве с польской Армией Краевой, в результате нападения погибло более сотни местных жителей. Ходили слухи, что к нападению причастен и известный ныне, во многом благодаря фильму "Вызов" с Дэниэлом Крэйгом, партизанский отряд Бельских, историки спорят до сих пор. В августе свое черное дело сделали уже немцы: в рамках карательной антипартизанской операции "Герман" нацисты сожгли Налибоки, а жителей отправили на работы в Германию. Всего в округе оккупанты сожгли 60 деревень, в Германию принудительно отправили 25 тысяч человек. Среди них был и маленький Ян.

***

Джоном Мишук стал куда позже. После войны его семья ненадолго осталась в Германии, жила в лагере для перемещенных лиц в Вестфалии. Там же будущий хоккеист увлекся спортом — гонял со сверстниками мяч на улице. В 1950 году его отец Казимир уехал в Канаду, куда еще раньше подались многие родственники. Вскоре Мишук-старший нашел в Гамильтоне работу и перевез туда всю семью: жену, Яна, двух дочерей и отца с матерью. Постепенно в округе образовалась внушительная налибокская диаспора: в Гамильтон с семьями переехали три брата и сестра мамы Яна Марии, в Торонто поселились братья его папы Мишуки. Каждый год все родственники собирались вместе на Рождество и Пасху. Поначалу семья Яна жила у одного из родственников, позже отец, который работал на грибной ферме, смог купить отдельный дом.

фото: pressball.by

Джону, как его стали называть в Канаде, легко давалась учеба, он довольно быстро заговорил по-английски. Но настоящей страстью Мишука стал спорт. Если быть совсем точным, хоккей. Это ведь Канада. Времена были непростые, у семьи иммигрантов, конечно, не было денег на амуницию для юного игрока, да и особой перспективы в этом занятии родители не видели: тогда хоккеисты не получали миллионы долларов в год. Но Джон поставил цель. Для того, чтобы оплатить занятия, Мишук устроился курьером. Он развозил газеты и зарабатывал на экипировку. В 16 лет Джон смог купить себе машину, а также попасть в юниорскую команду "Гамильтона". Так началась 20-летняя хоккейная карьера Мишука.

фото: pressball.by

В НХЛ Джон попал через горнило старшей юниорской лиги, где он играл за Эдмонтон, и АХЛ. Первым его клубом в сильнейшей лиге мира был "Детройт", в котором он заиграл в сезоне-1963/64. Тогда он с женой и двухлетним ребенком жил на две страны: на полгода сезона семья переезжала в США, а затем возвращалась в Канаду, где Джон зарабатывал деньги. Чтобы прокормить семью, он работал на сталелитейном и пивном заводах. Своим лучшим периодом в карьере Мишук считает 1967-1969 годы, когда он играл в "Филадельфии". Защитник с теплом вспоминал настоящую семейную атмосферу, которая царила в стане "летчиков". Чемпионат-1967/68 стал для Мишука самым результативным в НХЛовской карьере, он набрал 22 (5+17) очка в 74 матчах "регулярки" и 3 (0+3) балла в семи поединках плей-офф. Джон успел поиграть с легендарным вратарем Терри Савчуком, звездами лиги Полом Хендерсоном и Норманом Ульманом. Всего в активе нашего земляка 237 матчей и 46 (7+39) очков в регулярных чемпионатах НХЛ и 3 (0+3) пункта в 19 играх Кубка Стэнли.

фото: pressball.by

А еще Джон частенько участвовал в драках. Особенно выделялось его противостояние с будущим членом Зала славы Боби Халлом. "Чаще били меня или я? Чаще бил я. Очень часто у нас были стычки с Бобби Халлом, он был одним из лучших крайних нападающих в истории НХЛ, а я был защитником. С ним у нас были незабываемые драки", — вспоминал Мишук.

фото: pressball.by

В конце карьеры Джон успел провести три сезона в WHA, была такая лига, которая старалась конкурировать с НХЛ. А потом ушел из хоккея в бизнес. Еще во время выступлений за "Филадельфию" Мишук с другом создал хоккейную школу в Канаде, которую позже они удачно продали. В 1980 году Джон занялся ресторанным бизнесом: он открыл по франшизе несколько баров быстрого обслуживания. Теперь у Мишука и его сыновей четыре ресторана, а еще земля и дом во Флориде. У Джона четверо детей и столько же внуков, в общем, есть чем заняться на пенсии.

фото: pressball.by

...В 2019 году Мишук побывал на родине. Спустя 76 лет...

Филипп Матюшонок, «Прессбол»