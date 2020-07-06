Выпускница ФМО БГУ: Распределяют на «Витебские ковры» и в агрогородки 4 6.07.2020, 20:18

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фото: tut.by

Четыре года назад Ира Ивах получила рекордные 300 баллов на ЦТ.

В начале июля 2016-го Ира Ивах в один день проснулась знаменитой. Выпускница гимназии № 3 Бобруйска сдала три ЦТ на максимум и получила рекордные 300 баллов. Затем были десятки интервью, поступление на факультет международных отношений БГУ и четыре года учебы. В июне девушка окончила вуз. О том, почему оценки в жизни не главное, сложностях в поисках работы и Instagram как части жизни, она рассказала tut.by.

Пару дней назад Ира получила на руки диплом БГУ. Специальность у нее — «международные отношения», плюс знание двух языков — английского и немецкого. В конце июля или начале августа ей на работу: распределили ее в отдел международных связей БГУИР. Скорее всего, предполагает девушка, она будет заниматься программами обмена, корреспонденцией, протокольным сопровождением. Но это позже, а пока — отдых. Тем более это лето у нее поспокойнее, чем четыре года назад.

— Когда пришли результаты ЦТ и нам с мамой стали звонить репортеры, я не понимала, из-за чего весь этот шум, — вспоминает собеседница. — «Разве это какое-то крупное событие?» — спрашивала я у мамы. Многие отправляли мне сообщения во «ВКонтакте» и Instagram, поздравляли, интересовались, как это у меня получилось. Некоторые парни просто хотели познакомиться, писали: «Такая умная и красивая». Но все эти знакомства я сводила на нет. Для меня эти 300 баллов были всего лишь возможностью поступить на бюджет ФМО.

Поступать в БГУ на ФМО Ира решила еще в 9-м классе: понравилось, какие дисциплины включает курс, плюс это возможность хорошо знать два иностранных языка. Говорит, она так хотела учиться именно там, что, если бы не прошла на бюджет — а проходные баллы здесь из года в год зашкаливают, — родители готовы были оплачивать ее обучение.

— Разговоры о том, что после ФМО очень сложно найти работу, которая бы соответствовала специальности, тебя не пугали?

— Хорошее место в принципе не так легко найти, — парирует собеседница. — Во-первых, многие требуют опыт работы — желательно от трех лет. Но где мне взять этот опыт, если мне всего 21 год? Во-вторых, требования сейчас высокие. Раньше, например, знание английского давало тебе большой бонус, но сейчас английский знают многие. В-третьих, наш выпуск совпал с коронакризисом. Из-за пандемии часть компаний закрылась или сократила количество сотрудников. Два месяца я рассылала резюме, ходила на собеседования, пробуя найти вакансию, но ничего. Потом вспомнила, что мне говорили про место в БГУИР. Думаю, это отличная ступенька для старта.

— А почему не МИД?

— Это еще один миф про ФМО, что после выпуска ты будешь работать дипломатом. В этом году у нас, насколько я помню, было три заявки на распределение. Одна из них на «Витебские ковры», вторая — не помню куда, а третья — в агрогородок Бигосово Витебской области. Вакансия в агрогородке, кстати, неплохая. На предприятие, которое работает с разными странами, нужен был специалист, который умеет вести переговоры и владеет двумя иностранными языками. Не знаю, поехал ли туда кто-то. Немного странно ехать в агрогородок после ФМО, да и пока ты молод, нет особого желания жить в деревне.

— Почему?

— Потому что после работы хочется пойти в кино, в театр или в ту же тренажерку, а там этого нет.

«В школе мои высокие оценки в первую очередь были нужны моей маме»

Сто баллов у Иры было по белорусскому и английскому языкам, а также по обществоведению. С того момента прошло уже четыре года, однако новые знакомые, если вдруг узнают о ее рекорде, все еще под впечатлением. Сначала спрашивают: «Как у тебя получилось?», потом переспрашивают: «А это точно была ты?»

— Это потому, что я совсем не похожа на ботаника, — с улыбкой объясняет выпускница. — Для таких случаев я ношу в телефоне снимок своих 100-балльных сертификатов.

Вот они, все три, на фото, показывает она и не скрывает: учеба всегда давалась ей легко. Средний балл аттестата получился 9,6 из десяти возможных. Результат в дипломе — 8,6.

— В школе мои высокие оценки в первую очередь были нужны моей маме, — как есть рассказывает Ира. — С детства она приучала меня стараться на уроках, в итоге к старшим классам у меня сформировалась привычка хорошо учиться. Самой же мне казалось, что отметки не являются показателем твоих способностей. В университете я в этом убедилась. На отлично в зачетке влияет ряд факторов. Тут не только знания на экзамене, но и удача, и даже настроение преподавателя. Да и при трудоустройстве никто не спрашивает про отметки. Всех интересует, что ты умеешь делать. Конечно, я старалась разбираться в тех предметах, которые мы проходили, но без фанатизма. Я понимаю: на этом этапе моей жизни достаточно делать что-то хорошо. Не нужно тратить все силы, чтобы достичь планки «великолепно». Единственное, я очень люблю иностранные языки. Я их хорошо знаю, и тут мне было принципиально получать десятки и девятки.

— В тему к иностранным языкам. Уезжать после отработки в другую страну не планируешь?

— На 1−2-м курсах у меня были такие мысли, потом поняла: наше образование там не поможет, и даже с хорошим знанием иностранного в лучшем случае тебя ждет работа в сфере обслуживания, — рассуждает девушка. — Подруга ездила в Германию по Work and Travel. С немецким С1 она работала бариста на заправке. Я спросила: «Комфортно ли тебе с твоей зарплатой там жить?» Она ответила: «Свободных денег на руках остается больше, чем если бы работала в такой же должности в Беларуси». Но ее жизнь там не была в шоколаде: 12-часовой рабочий день, немалая плата за жилье. В итоге она не так сильно выигрывала. Тогда ради чего уезжать? Особенно, если учесть, что здесь с ее С1 можно быть квалифицированным специалистом. А значит, и отношение к тебе будет соответствующее. Для себя я решила: эмигрировать есть смысл только в том случае, если появится интересный контракт или возможность поучаствовать в программе. А ехать в никуда — это не для меня.

— В то же время историй, когда молодые белорусы стараются эмигрировать, становится все больше. Как думаешь почему?

— Тут несколько причин. Первая из них — экономическая. Почему-то считается, что на Западе проще заработать много денег. Вторая — ощущение свободы. Там оно сильнее. Ну и третья — это пережитки советского мышления, которые надежно засели в головах у немалой части нашего старшего поколения и не нравятся молодежи.

— Ты о чем?

— Простой пример, в моей семье, да и во многих других тоже, девочек стараются воспитывать так, что главной целью в жизни девушки должны быть семья и дети, а не, предположим, работа и личностный рост. Возможно, такое отношение старшего поколения к замужеству связано с тем, что их молодость пришлась на 90-е. В тяжелые времена, когда низкий уровень жизни, институт семьи необходим как самая эффективная форма выживания. Но сейчас другое время: теперь человек спокойно может позволить себе жить в одиночку и до 30, и до 40 лет…

«В жизни человека внешность играет огромную роль. Особенно сейчас, когда Instagram стал частью тебя»

Главное правило в жизни Иры: во всем должна быть золотая середина. Особенно это касается работы. Человек, говорит, она не ленивый, но тех, кто готов трудиться 24/7, не понимает.

— Когда смотрела вакансии, мне было важно, чтобы рабочий день был 8 часов, не больше, обед — по расписанию, а выходные — выходными, — говорит собеседница. — Может, для кого-то это мелочи, но мне важно, чтобы все было систематизировано и, кроме работы, хватало времени еще и на саму жизнь.

«Сама жизнь» — это встречи с родными и друзьями, отдых и спорт. Спорт, кстати, для Иры тема важная. В конце 2017-го она решила: пора что-то менять, и зимой 2018-го записалась в тренажерку. Цель выглядеть как фитнес-блогер считает выполненной.

— Наверное, это не очень хорошо, что я поддаюсь влиянию и стараюсь быть похожей на кого-то, — рассуждает Ира. — С другой стороны, то, как я сейчас выгляжу, придает мне больше уверенности в себе, делает более конкурентной как девушку. Я вкладываю в свою фигуру немало сил, денег и времени, так что мой нынешний результат — это тоже как одно из моих достижений. Ведь что бы ни говорили, а в жизни человека внешность играет огромную роль. Особенно сейчас, когда Instagram стал частью тебя. Мне, как и многим молодым людям, важно делиться с другими своей жизнью. Это помогает позиционировать себя как открытого человека и показывать, кто я есть. К тому же так все в курсе происходящего друг с другом. Теперь, если ты ничего не «постишь», люди переживают: «Что у тебя случилось?»

Фото: социальные сети Иры Ивах

— Когда мы общались с Аней Зыковой — еще одной рекордсменкой ЦТ-2016, — она рассказывала, что из-за предстоящих выборов ее лента в Instagram сейчас напоминает сводку политических новостей. А у тебя?

— И у меня, — отвечает Ира. — Я, как и другие люди, слежу за новостями.

— Во время этой предвыборной кампании много молодых людей проявляют активную гражданскую позицию: пробуют попасть в УИК, зарегистрироваться наблюдателем на выборах. Как думаешь, почему для них это так важно?

— Людям не все равно, что происходит там, где они живут, поэтому интерес к таким событиям есть, — рассуждает собеседница. — К тому же благодаря соцсетям наше поколение получилось смелее, чем наши родители. Социальные сети научили людей делиться с другими своими мыслями. Раньше, пока не было интернета, люди смотрели, например, телевизор и комментировали что-то сами себе. Теперь, даже не выходя из дома, человек может говорить на большую аудиторию и получать обратную связь. Виртуальный мир изменил нашу реальную жизнь.

— И в этой реальной жизни какая у тебя сейчас мечта?

— Заниматься интересным делом и хорошо зарабатывать.

— Сейчас твои родители расстроятся, что не семья и дети.

— Родители поддерживают все мои стремления, даже если они не всегда совпадают с их представлениями о жизни, — улыбается Ира.