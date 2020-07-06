Поддержим Ольгу Николайчик вместе! 6 6.07.2020, 20:45

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Завтра, 7 июля истекает срок очередного административного ареста активистки «Европейской Беларуси».

Уже месяц активистка Ольга Николайчик находится в изоляторе на Окрестина. Ее задержали на пикете по сбору подписей на Комаровке, дали сутки за участие в «несанкционированной акции», потом были еще суды — итого 58 суток ареста, 17 из них Ольга провела в карцере — бетонном помещении 3 на 2 метра, где не было даже воды. У активистки забрали очки и лекарства. Только на прошлой неделе впервые удалось отправить передачу с продуктами, пишет tut.by.

Ольга Николайчик — активная участница чуть ли не всех уличных акций оппозиции последних лет. Последний раз ее задержали 6 июня после пикета по сбору подписей за потенциальных кандидатов в президенты, когда у Комаровки собрались очереди избирателей. Сначала активистка получила 13 суток ареста, а потом еще три раза по 15 (последние процессы проходили, когда она уже сидела в изоляторе, ее не доставляли в суд, пояснения она давала по скайпу), итого — 58 суток, 30 из которых она уже отсидела.

Ее посадили в карцер, где она, как нам уже известно, провела 17 суток, но по какой причине, никто не объясняет. То же происходит и с другими политическими активистами. Лидер БХД Павел Северинец сидел в карцере по соседству и даже был вынужден порезать руку, чтобы остановить этот беспредел. Ольге 51 год, у нее есть хронические заболевания, но лекарства у нее тоже забрали. Она переболела бронхитом в изоляторе, но ни таблетки, ни передачи не принимали.

— Ольга получила две продуктовые передачи, — говорит активистка Анастасия Полиенко. — Нам удалось поговорить с женщиной, которая сидела вместе с Ольгой, когда ее перевели из карцера в обычную камеру. Так нам стало известно, что Ольга Николайчик сразу после задержания в знак протеста объявила голодовку. Думаю, это и стало причиной, почему ее забрали в карцер. Первые 4 дня она голодала. В карцере вообще не было воды, ее не пускали в душ, не выводили на прогулку, не передавали письма, хотя мы отправляли и телеграммы, и заказные — ничего не дошло. У Ольги забрали все личные вещи, даже очки, без которых она почти ничего не видит. Вот собирались передать ей книгу, но поняли, что она просто не сможет ее читать.

Анастасия Полиенко говорит, что 7 июля истекает срок очередного административного ареста, но надежды на то, что Николайчик хотя бы на время, до очередного ареста, отпустят домой, почти нет.

— Будем завтра дежурить возле изолятора, никто ведь не говорит, что будет с Ольгой дальше — ни суд, ни милиция, — поясняет Анастасия. — Вполне вероятно, что следующие 28 суток она тоже будет сидеть.

В правозащитном центре «Весна» рассказывают, что практика длительных административных арестов начала применяться к участникам акций за независимость, которые прошли по всей стране в декабре прошлого года. Дмитрий Козлов (блогер Серый кот) и Павел Северинец получили по более чем сто суток ареста за призывы и участие в акциях.

Также беспокойство правозащитников вызывает запрет на передачи, в том числе лекарственные — «это можно расценивать как ухудшение условий содержания», недопуск адвокатов — «нарушение права на юридическую помощь».