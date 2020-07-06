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Сильвестр Сталлоне выпустит режиссерскую версию «Рокки 4»

  • 6.07.2020, 20:59
Сильвестр Сталлоне выпустит режиссерскую версию «Рокки 4»

Известный голливудский актер заинтриговал поклонников фильма.

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне рассказал о том, что стартовала работа над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа. Об этом знаменитость написал в своем Instagram, передает korrespondent.net.

"Это будет удивительно", - пообещал 74-летний Сталлоне, общаясь в комментариях с пользователями.

Фильм Рокки 4 вышел в прокат 1985 году и стал самым прибыльным в истории франшизы.

В этой части герой Сталлоне сражается с советским боксером Иваном Драго, которого играет Дольф Лундгрен.

Напомним, что Сталлоне подтвердил съемки сиквела Разрушитель.


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