Цены в Украине оказались в три раза ниже мировых 6.07.2020, 21:20

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Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Уровень средних цен на продукты, товары и услуги в Украине в 2017 году составлял 33,4% от среднемирового показателя. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила Государственная служба статистики со ссылкой на данные Всемирного банка, передает korrespondent.net.

ВБ в своих оценках использовал расчет валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.

По расчетам экспертов Всемирного банка, совокупный объем ВВП Украины по ППС за 2017 год составил $504,4 млрд, или 0,4% мирового ВВП.

В пересчете на одного человека ВВП Украины по ППС составило $11 871, или 71,5% от среднемирового уровня.

Как сообщалось ранее, Киев в 2020 году оказался на 106 месте среди 209 городов мира по стоимости жизни. За год в рейтинге стоимости жизни украинская столица поднялась сразу на 44 пункта, по подсчетам экспертов.