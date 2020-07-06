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Во вторник в Беларуси ожидается до +28 градусов

  • 6.07.2020, 21:27
Во вторник в Беларуси ожидается до +28 градусов

Из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 июля из-за гроз, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью во многих районах, днем по юго-востоку ожидаются грозы. При грозах местами возможны сильные ливни. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, ночью в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 12 по северо-западу до 19 градусов выше нуля по юго-востоку. Днем будет 16-22 градуса тепла, в юго-восточных районах - плюс 23-28.


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