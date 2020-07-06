Белорусы начали отмечать Купалье 6.07.2020, 22:22

1,282

фото: instagram

Фото из Instagram.

Сегодня ночью белорусы отмечают Купалье — древний праздник, обычаи которого восходят к дохристианской эпохе. Купалье приходится на середину лета и посвящено солнцу и расцвету земли. Несмотря на языческие истоки праздника, позже он был отнесен к христианскому календарю. Сегодня, в ночь с 6 на 7 июля, Купалье отмечают православные: прыгают через костер, гадают, пуская венки по воде, водят хороводы, собирают целебные травы и, конечно, ищут мифическую «папараць-кветку», дарующую все тайны мира, ясновидение и власть над нечистым духом. По легенде, в следующий раз она распустится только через год, пишет «Онлайнер».

Праздники в честь летнего солнцестояния есть у многих народов Европы, не обошел этот обычай и восточных славян, но именно белорусы пронесли традиции дня Ивана Купалы через всю историю и сегодня, выполняя языческие обряды, с удовольствием пилят селфи в Instagram. Полюбуйтесь, какая красота получается вопреки плохой погоде.