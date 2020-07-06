Белорусы начали отмечать Купалье
- 6.07.2020, 22:22
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Фото из Instagram.
Сегодня ночью белорусы отмечают Купалье — древний праздник, обычаи которого восходят к дохристианской эпохе. Купалье приходится на середину лета и посвящено солнцу и расцвету земли. Несмотря на языческие истоки праздника, позже он был отнесен к христианскому календарю. Сегодня, в ночь с 6 на 7 июля, Купалье отмечают православные: прыгают через костер, гадают, пуская венки по воде, водят хороводы, собирают целебные травы и, конечно, ищут мифическую «папараць-кветку», дарующую все тайны мира, ясновидение и власть над нечистым духом. По легенде, в следующий раз она распустится только через год, пишет «Онлайнер».
Праздники в честь летнего солнцестояния есть у многих народов Европы, не обошел этот обычай и восточных славян, но именно белорусы пронесли традиции дня Ивана Купалы через всю историю и сегодня, выполняя языческие обряды, с удовольствием пилят селфи в Instagram. Полюбуйтесь, какая красота получается вопреки плохой погоде.
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🌫🌿🌿🌿💕☀💕🌿🌿🌿🌫Посвящены в таинство, магические обряды и ритуалы Купалья✨💕🌿🌿🌿☀️🌿🌿🌿🍃💕✨Очень зрелищный и захватывающй Праздник стихий: Огоня🔥, Воды🌫, Земли🌿 и конечно же Солнца☀️. С этим праздником связано много удивительных легенд и преданий🌞🌛..Интересно💕☀🌿🌫🏰#Купалье #ритуалы #магия #красота #солнце #стихии #папортортник #сокровища #языческие #традиции #венки #русалки #holiday #magic #mystery #sun #nature #atmosphere #flowers #l4l #instapic #likes #likegram
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Когда уже ну очень готова💁♀️💃😇💐🌸🌼💮🏵️🌺🌻🌼 #купалье #праздник #красота #отдых #досуг #настроение #удовольствие #лето #жара #тепло #кайф #жизнь #жизньпрекрасна #река #берег #благодать #я #суженый #венок #вечер #гадание #любовь #чувства #ряженый #чувства #мысли #класс #holiday #river #flowers🌸 #flower
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Загадай желание, поверь в сказку✨ Если ты поверишь в сказку, ты станешь ее частью 🧙♂️ #вечер #ночь #желание #сказка #лотос #кувшинка #цветокжелания #купалье #могилев #Беларусь #июль #mogilev #belarus #beautiful #fairytale #wonderful #my_world #jule #summer #night #wish #love #world #live
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"Купалінка" Дзяўчаты і фонавая песня - Заслужаны калектыў РБ народны фальклорны гурт "Гасцінец" (аг. Ракаў, Валожынскі раён Мінская вобласць). У ролі Купалінка - Вікторыя Ярмоленка. Сукенка "Купалінка" Лён, ручная набойка па тканіе. #купалье #купалинка #платье #лето #фольклор #ручнаяработа
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Купалье...🔥🔥🔥 От праздника остались рожки да ножки, конечно... Хотя в деревнях до сих пор жгут костры и купаются в реке ночью... В детстве это был один из самых прикольных дней, потому что можно было не спать и тусоваться со взрослыми... Теперь это просто день. А для многих один из многочисленных поводов для пьянки. А я не пью. Мне это всё неинтересно. Но... Это всё ещё повод для фоточек для нас с Надюхой 😍😍😍 Photo by @semashko_photo ... 💜💜💜💜💜 #купалье #девушка #девушкибеларуси #кастингминск #рыжая #идеидляфото #girl #redhead #redhair #red #mood
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никаких празднеств по поводу купалья не проводится(((( хотя хотелось бы и на костер посмотреть и венки попускать в воду. В этом году пришлось обойтись просто плетением венков и импровизированной папороть-кветкой))) вот такая она в нас получилась))) всех с праздником Ивана Купалы!!! .причем раньше издревле праздник отмечался в день летнего солнцестояния, и только после введения григорианского календаря священники сместили его на церковный праздник в честь Иоанна Крестителя, скорее всего чтобы отвлечь внимание людей от языческого празднования на церковное. . . #девочкиввеночках #девочкитакиедевочки #детки_конфетки #девочкикрасавицы #прогулка #купалье