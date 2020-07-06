Борис Желиба: Вскоре может последовать трехкратная девальвация белорусского рубля 2 Борис Желиба

6.07.2020, 22:25

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В стране создается риск подрыва финансовой и валютной стабильности.

С 1 июля Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 8 до 7,75 процента годовых. Снизил не запланированно, а, по сути, по приказу Лукашенко. Им дана команда на смягчение денежно-кредитной и финансовой политики. По мнению главы государства, пришло время использовать накопленные на черный день резервы: «сегодня – это черный день или будет еще чернее, как у других государств». Диктатор публично назначил председателя Нацбанка «главным помощником премьер-министра по

выплате заработной платы и работе предприятий». После этого Нацбанк РБ утрачивает для внешних кредиторов типа МВФ и Всемирного банка даже формальные признаки независимого регулятора.

Понятно, что снижением одной ставки рефинансирования проблемы, накопившиеся в белорусской экономике за период пандемии коронавируса, главному регулятору не решить. И Нацбанк резко нарастил объемы поддержки ликвидности банковской системы. Другими словами, нарастил кредитование банков под сниженные проценты. С 19 по 30 июня он влил в банковскую систему 1480 миллионов рублей, тогда как, например, с января по июнь объемы операций регулятора по поддержке ликвидности банков составили только 678 миллионов рублей. То есть за 10 дней кратно больше, чем за 5 месяцев! Тем самым создается риск подрыва финансовой и валютной стабильности, которую команда главы Нацбанка П.Каллаура старательно выстраивала с момента прихода к руководству главным регулятором в конце 2014 года.

Наверняка кредитные деньги банков, в том числе и на выплату зарплаты, в основном отдадут лежачим госпредприятиям, которые и так закредитованы под завязку. На возврат кредитов некоторые из них тратят до половины и более выручки. Крупные предприятия в регионах Беларуси имеют огромные проблемные долги. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Одна только просроченная кредиторская задолженность составляет более 8 миллиардов рублей, доля проблемных обязательств в целом по стране достигла 15 процентов. Естественно, банки не хотят стать заложниками некредитоспособных предприятий.

Попытки стимулировать экономику при помощи монетарных методов могут спровоцировать волны финансовой дестабилизации, как это уже было на выборах президента в конце 2010 года. Как следствие, через несколько месяцев последовала трехкратная девальвация белорусского рубля и двукратная инфляция…

Борис Желиба, «Народная воля»