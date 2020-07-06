Действия Нацбанка ударили по «Белгазпромбанку», на очереди – экономика страны 6.07.2020, 22:51

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фото: belsat.eu

За квартал почти на треть сократились средства клиентов в «Белгазпромбанке».

За квартал почти на треть сократились средства клиентов в «Белгазпромбанке», в котором с прошлого месяца Национальный банк вопреки желанию акционеров ввел временную администрацию, пишет «Белсат».

Дальнейшее обострение конфликта может ударить по экономике Беларуси, полагает эксперт Александр Муха.

Падение на треть

За второй квартал 2020 года средства клиентов в «Белгазпромбанке» сократились на Br 1 млрд, или на 30,6 %, свидетельствует финансовая отчетность банка по национальным стандартам.

На 1 июля средства клиентов в банке составляли Br 2,28 млрд против Br 3,29 мдрд на 1 апреля.

Прибыль банка на 1 июля составила Br 18,9 млн. рублей и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 36,8%.

На 1 июля в «Белгазпромбанке» возникли долги перед Национальным банком на Br 215 млн, которых в прошлом квартале не было.

Эффективной коммуникации нет

По мнению аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, новые долги банка перед регулятором могут свидетельствовать об отсутствии нормальной коммуникации с акционерами «Белгазпромбанка» – российскими компаниями «Газпром» и «Газпромбанк».

Эксперт полагает, что эти Br 215 млн могут отражать поддержание Нацбанком рублевой ликвидности «Белгазпромбанка» в условиях оттока средств клиентов банка.

«Очевидно, отсутствует эффективная коммуникация между временной администрацией, введенной Нацбанком, и акционерами, так как эту ликвидность без проблем могли покрыть акционера за счет своего капитала», – отметил Александр Муха.

Он напомнил, что кредитный рейтинг «Газпрома», согласно международному рейтинговому агентству «Fitch Ratings», составляет BBB, а «Газпромбанка» – BBB, – что на 6 и 5 степеней соответственно выше суверенного кредитного рейтинга Беларуси.

«Если бы у международных рейтинговых агентств отсутствовал потолок кредитного рейтинга о том, что у резидентов страны не может быть рейтинг выше, чем у государства, то с большой долей вероятности можно было бы говорить, что рейтинг «Белгазпромбанка» с учетом акционеров был бы выше рейтинга Беларуси», – подчеркнул аналитик.

Это все, по его словам, ставит вопрос об обоснованности введения временной администрации в банке «с такими солидными акционерами».

«Введение временной администрации выглядит политически мотивированным, но с экономической точки зрения оно выглядит необоснованным и нерациональным», – добавил Александр Муха.

По его мнению, пока не приходится говорить о возбуждении дела о банкротстве «Белгазпромбанка» .

Эксперт не исключает, что после «выборов» ситуация с «Белгазпромбанком» может измениться и банк покинет временная администрация.

«Другой вопрос – насколько обновится состав руководства банка. И пойдут ли в этой части на уступки представители акционеров. Захотят ли они видеть новых членов правления от Национального банка», – сказал он.

Многое зависит от «выборов»

Также будет многое зависит от того, как пройдут «выборы», кто будет избран президентом и как будет развиваться ситуация в стране после 9 августа, заявил аналитик. По его словам, в интересах Беларуси и банковского сообщества урегулировать вопрос «Белгазпромбанка» в конструктивном ключе. Дальнейшая эскалация конфликта может иметь негативные последствия и для имиджа банковского сектора и страны, что может сказаться на инвестиционной привлекательности Беларуси.

«Здесь очень важно не навредить себе – вернуться в конструктивное русло, чтобы «Белгазпромбанк» продолжил свою деятельность на банковском рынке страны в штатном режиме», – подчеркнул Александр Муха.

Он отметил, что уже за последние недели сейчас выросла доходность по некоторым суверенным еврооблигациям Беларуси, а значит, увеличились и выплаты по внешним заимствованиям, которые должно выплатить правительство, что является бременем как для государственного бюджета, так и для рейтингов Беларуси. По мнению эксперта, такой рост может быть связан с определенным падением котировок белорусских облигаций на фоне конфликта вокруг «Белгазпромбанка».

«Надеюсь, что белорусская сторона осознает все риски и негативные последствия, связанные с дальнейшей эскалацией конфликта. И я могу только выразить надежду, что в ближайшие месяцы конфликт будет урегулирован», – отметил аналитик.

Проблемы в «Белгазпромбанке» начались 11 июня – через месяц после того, как о своих президентских амбициях заявил теперь уже бывший глава банка Виктор Бабарико. Сейчас более 20 человек, включая самого претендента, проходят по уголовному делу. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, обмане, даче и получении взятки.

С 15 июня Нацбанк ввел в «Белгазпромбанке» собственную администрацию. Сейчас во главе одного из крупнейших частных банков страны стоит Надежда Ермакова.

Акционеры «Белгазпромбанка» считают, что администрацию банка сменили незаконно.