У президента, отрицавшего коронавирус, появились симптомы COVID-19 7.07.2020, 7:40

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Фото: Andressa Anholete / Getty Images

Ему сделали тест.

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили симптомы коронавирусной инфекции, в том числе высокую температуру.

Об этом пишет dw.com, ссылаясь на сообщения бразильских СМИ. Отмечается, что президент сдал тест на COVID-19. Также Болсонару заявил, что у него "чистые" легкие.

Ранее президент Бразилии отрицал пандемию коронавируса и называл его "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.