Гимн белорусской революции прозвучал на центральной площади Молодечно 7.07.2020, 7:48

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Фото: minpraud.by

Захватывающее видео.

Вчера в Беларуси прошел четырнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Гимн белорусской революции - песня «Мы народ» группы TOR BAND - прозвучал на центральной площади Молодечно

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!