Forbes: В случае следующего вторжения российский флот потопят противокорабельные ракеты 1 7.07.2020, 8:05

6,789

фото: Прямий

Россия стала уязвимой в Черном море.

Когда в 2014 году российские войска вторглись в Крым, они быстро захватили портовые сооружения украинских ВМС и многие из украинских устаревших военных кораблей советского образца, пишет Forbes (перевод - inosmi.ru).

После завершения аннексии у Украины остался только один большой военный корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный» длиной в 123, 5 метра и несколько десятков небольших судов.

Украинские ВМС, безнадежно отстававшие по численности корабельного состава от российских ВМС, запустили программу срочного перевооружения, предусматривающую покупку патрульных катеров нескольких классов с артиллерийским вооружением. Но во время следующей войны с Украиной России следует беспокоиться не по поводу этих патрульных катеров с артиллерийским вооружением — у нее должны вызывать беспокойство противокорабельные ракеты, которые Киев также планирует закупить.

ВМС Украины намерены приобрести патрульные катера не менее трех типов. Во-первых, это катера класса «Гюрза-М», которые будут построены на украинском предприятии. Киев планирует построить 20 из 23-метровых патрульных кораблей, на каждом из которых будет установлено по два боевых модуля с 30-миллиметровыми пушками, но по состоянию на 2020 год он построил только семь. После инцидента, произошедшего в ноябре 2018 года в контролируемом Россией Керченском проливе, соединяющем Черное море и меньшее по размеру Азовское море, два таких катера были арестованы и два года находились в России.

Тем временем в рамках общего пакета военной помощи в размере 1,5 миллиарда долларов Вашингтон передал Киеву два списанных патрульных катера береговой охраны США класса «Айленд» (Island) длиной 34 метра с одной 25-миллиметровой пушкой и два патрульных катера класса «Марк VI» (Mark VI), длиной 26 метров с двумя 25-миллиметровыми пушками.

А в июне Пентагон объявил о возможной продаже Украине еще 16 катеров класса «Марк VI» за 600 миллионов долларов. Кроме того Киев и Вашингтон ведут переговоры о передаче еще трех катеров класса «Айленд».

После поступления всех катеров в боевой корабельный состав ВМС Украины могут войти один фрегат и несколько десятков современных патрульных катеров.

Но даже эти расширенные силы не могут сравниться с Черноморским флотом ВМС России, на вооружении которого имеется ракетный крейсер, большой противолодочный корабль, пять ракетных катеров, семь подводных лодок и два десятка патрульных катеров. Не говоря уже о подкреплении, которое российский флот мог бы направить в Черное море через Босфор.

Трезво оценивая ситуацию, никто и не предполагает, что в военное время украинские ВМС напрямую вступят в бой с российскими ВМС. Военный флот Киева для этого не предназначен. На самом деле все эти патрульные катера представляют собой мобильные узлы в системе оповещения о морской обстановке, в которую также входят береговые наблюдательные пункты, наземные радары и небольшие беспилотные летательные аппараты.

Другими словами, эти корабли являются частью системы обнаружения. И эта система обнаружения вскоре сможет передавать данные в подразделение дорожно-мобильных противокорабельных ракетных комплексов. России следует беспокоиться не о патрульных кораблях, а о ракетах.

Ведь ракетам все равно, откуда их запускают. Если для Украины запускать противокорабельные ракеты с суши дешевле и проще, чем развертывать флот уязвимых ракетных сторожевых катеров, то почему бы Украине не отказаться от дорогостоящей программы построения военных судов в пользу покупки дешевых грузовых автомобилей с комплектом несколько менее дешевых крылатых ракет?

Украинское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун». Ракетные стрельбы начались в 2019 году. Государственные испытания комплекса продолжались и в июне.

Как заявляют в правительстве Украины, «ракетный комплекс «Нептун» предназначен для поражения боевых кораблей классов эсминец, фрегат, корвет, десантных и танкодесантных кораблей и транспортов противника, действующих как самостоятельно, так и в составе отдельных корабельных групп и десантных отрядов, береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и время года при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника».

Малозаметная ракета «Нептун» с системой РЛ наведения может поражать корабли на расстоянии до 280 километров, а это значит, что со своей собственной территории Украина может создавать угрозу ракетного удара по целям примерно на половине акватории Черного моря. В зависимости от количества батарей «Нептун», которые развернет Украина, это может превратить регион в неминуемую ракетную «ловушку» для российских кораблей.

«Ракеты проекта «Нептун» являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания», — заявляют в правительстве Украины.