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Ученые предупредили о появлении нового коронавируса в ближайшее время

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  • 7.07.2020, 8:13
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Ученые предупредили о появлении нового коронавируса в ближайшее время
Фото: istock

Он будет передаваться от животного к человеку.

Ученые из Сингапура предупредили о появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который вновь будет передаваться от животного к человеку. Такое мнение руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа приводит газета The Straits Times (перевод - lenta.ru).

При этом ученый признал, что существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка. Он также отметил, что ученые серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно.

Ученый, который в 2013 году после обнаружения ближневосточного респираторного симптома, также признал опасность коронавируса нового типа в Южной Америке. По его словам, «наиболее пессимистичной» выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают во многих местах. «Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно», — сказал Ван Линьфа.

Кроме того, замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что сейчас реальное число инфицированных коронавирусом может быть в десять раз выше официальных показателей. Единственным способом узнать реальное количество зараженных, по его словам, является проведение анализов на антитела.

Ранее исследователь Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли предупредила о новых вспышках коронавируса. По словам специалиста, то, что обнаружили ученые на сегодняшний день — лишь верхушка айсберга. Ши Чжэнли описала последнюю вспышку болезни в Ухане как тревожный сигнал для всего мира.


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