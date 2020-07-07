В Беларуси заканчиваются доллары? 1 7.07.2020, 8:22

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Фото: Reuters

Такого ажиотажного спроса на иностранную валюту еще не было.

Такого длительного спроса на иностранные деньги не было ни разу за последние годы. Население активно избавляется от белорусских рублей, пишут banki24.by.

Похоже, что власти надолго отбили у граждан валютный патриотизм. С декабря 2019 года физические лица стали чистыми покупателями валюты у банков и с тех пор не хотят менять свою позицию.

За это время население скупило 701,3 млн USD иностранной валюты на нетто-основе. Такого продолжительного периода спроса на валюту у белорусов не было со времен предкризисного 2014 года.

В 2014—2019 гг. население большую часть времени выступало чистым продавцом валюты, а периоды спроса были довольно короткими.

Не исключено, что это действительно тектонический сдвиг — изменение модели поведения белорусов. У населения разыгрались девальвационные и инфляционные настроения — отсюда и скупка валюты в ожидании «большого песца».

Есть вариант объяснения, связанный с эпидемией. Дело в том, что белорусы являются чистыми продавцами наличной валюты в обменниках, но скупают валюту по безналу. Коронавирус сократил очереди на улицах с кэшем в руках, но никак не помешал безналичным операциям с помощью онлайн-бирж, ЕРИП и прочих банковских технологий. За последние годы обороты в безналичном сегменте выросли весьма заметно.

После мартовского набега на банки население все-таки вернулось к чистой продаже валюты в кэше. За это время (апрель—июнь) физлица продали банкам 106,4 млн USD, а с начала года — 117,6 млн USD. Для сравнения: во 2 квартале 2019-го чистая продажа валюты достигала 422,1 млн USD, за 6 месяцев 2019-го — 721,7 млн USD.

Получается, что в 2020-м нетто-продажа кэша по сравнению с прошлым годом обвалилась в 6 раз. В безналичном сегменте продолжается давление на банки. С начала года физлица скупили 775,8 млн USD против 399,3 млн USD в 2019-м. Если сравнивать июнь 2020-го с таким же месяцем в 2019-м, то чистая продажа выросла в разы — с 38,9 до 100,9 млн USD.

Есть значительная вероятность, что беспокойство населения связано с событиями в Белгазпромбанке. Там власти с середины июня ввели временную администрацию во главе с Ермаковой. Ермакова уже признавалась СМИ, что Белгазпромбанк получает ликвидность в том числе от НБРБ. Следовательно, есть некий отток денег из банка.

В начале июля Белгазпромбанк опубликовал отчетность за полугодие. Согласно балансам на 1 апреля и 1 июля отток средств клиентов перескочил через 1 млрд BYN. Что касается предприятий-резидентов, то у них тоже образовался чистый спрос на валюту — 799,6 млн BYN за 6 месяцев.

А ведь в январе—июне 2019-го это была чистая продажа на сумму 128,5 млн USD! В результате за полугодие спрос на валюту со стороны предприятий и населения составил 1,458 млрд USD. В 2019 году за тот же период наблюдалось предложение валюты в объеме 450,9 млн USD. Выходит, что «потери» банков на росте валютного спроса превысили 1,9 млрд USD!

Видимо, с этим явлением довольно тесно связано желание чиновников привлечь в страну как можно больше валюты через банки и недовольство «закрытием лимитов» на Беларусбанк и Белагропромбанк.

Властям нужно как-то восполнить валютный дефицит, который генерирует внутренний рынок. Если банки не смогут развернуть валютные потоки вспять, а население продолжит сдавать «зайчики», в ближайшие недели белорусский рубль ждут трудные времена. В негативном сценарии нельзя исключать новый поход к 2,5–2,6 BYN за 1 USD.