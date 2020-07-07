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Сбежавшего из страны президента ищет прокуратора

  • 7.07.2020, 8:28
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Сбежавшего из страны президента ищет прокуратора
Эво Моралес
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Экс-правителя официально обвинили в терроризме.

Боливийская прокуратура предъявила экс-президенту Эво Моралесу официальные обвинения в терроризме и запросила его задержание. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, сообщает ТАСС.

«Комиссия из прокуроров, ведущих «Дело об аудиозаписи», сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма», — говорится в документе.

По версии обвинения, Моралес «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года», которые вспыхнули после его отставки. «В постановлении также запрашивается предварительное задержание», — отметила прокуратура.

В ноябре прошлого года глава МВД Артуро Мурильо сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента министр расценил как терроризм и преступление против человечности. Моралес отрицает, что призывал к продовольственной блокаде городов. Прокуратура отмечает, что проведенный колумбийскими экспертами анализ показал, что «с большой степенью вероятности» голос на аудиозаписи принадлежит Моралесу.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.


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