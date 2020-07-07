США поддержали санкции Великобритании из-за нарушений прав человека 7.07.2020, 9:07

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МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: REUTERS

Майк Помпео заявил о необходимости исполнения Акта Магнитского.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео поприветствовал новые санкции, которые Великобритания ввела из-за нарушений прав человека, в соответствии с «законом Магнитского», сообщает nv.ua.

«Мы приветствуем введение Великобританией глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению подотчетности за серьезные нарушения прав человека. Великобритания является мировым лидером в сфере защиты прав человека и близким партнером США в этой области», — заявил Помпео.

We welcome the UK’s establishment of a Global Human Rights sanctions regime that promotes accountability for serious Human Rights abuses. The UK is a global leader and our close partner in promoting and protecting human rights. #GlobalMagnitsky — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 6, 2020

Напомним, Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против граждан, обвиняемых в нарушении прав человека, в соответствии с «законом Магнитского».

Санкции, которые вводятся в отношении отдельных граждан Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи, включают замораживание активов и запрет на въезд в страну.

Акт Магнитского был впервые принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.