В Испании завершили крупнейшее европейское исследование на наличие антител к коронавирусу 1 7.07.2020, 9:23

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Фото: DPA

К каким выводам пришли медики?

В журнале The Lancet вышли результаты крупнейшего в Европе популяционного исследования серопревалентности (на примере населения Испании). В частности, там говорится, что сейчас только у 5% населения Испании были обнаружены антитела (напомним, что для приобретения так называемого «коллективного иммунитета» к COVID-19 в стране должно переболеть или получить вакцину от вируса около 67% населения страны) и что процент переболевших людей выше среди сотрудников здравоохранения, а также среди членов семей, где был инфицированный человек. Портал tut.by приводит основные моменты.

Серопревалентность — это число людей в популяции с положительным результатом теста на конкретное заболевание, что заключается на основании образцов серологии (сыворотки крови); часто представляется как процент от общего количества протестированных образцов или как доля на 100 000 человек, прошедших тестирование.

Испания является одной из европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Серологические обследования — лабораторные методы исследований, основанные на выявлении антител или антигенов в биологическом материале пациента — являются ценным инструментом для оценки масштабов эпидемии, учитывая наличие бессимптомных случаев и ограниченный доступ к диагностическим тестам.

Популяционное исследование, опубликованное в Lancet, направлено на оценку серопревалентности по отношению к инфекции SARS-CoV-2 в Испании на национальном и региональном уровнях.

Специалисты выбрали случайным образом 35 883 домохозяйства из муниципальных списков. Все жители этих домохозяйств (102 562 человек) были приглашены для участия в исследовании, но принять участие смогли только 61 075.

В итоге с 27 апреля по 11 мая 2020 года эти участники (75,1% от всех контактных лиц в отдельных домохозяйствах) ответили на вопросы о своих симптомах в прошлом, которые могли указывать на наличие COVID-19, и факторы риска инфицирования, а также прошли тест на антитела по месту лечения и, если они давали согласие, сдавали образец крови для дополнительного тестирования с помощью хемилюминесцентного иммуноанализа (далее результаты будут указываться для этих двух видов тестов).

В итоге исследователи рассчитали диапазон серопревалентности, максимизирующий либо специфичность (этот показатель отражает вероятность того, что не больные субъекты будут классифицированы именно как здоровые), либо чувствительность (показывает вероятность того, что больной субъект будет классифицирован именно как больной).

Что же показало исследование

Результаты этого общенационального исследования серопревалентности по отношению к SARS-CoV-2 показывают, что IgG-антитела против коронавируса есть примерно у 5% населения Испании. При этом распространенность в таких «горячих точках», как Мадрид, была в пять раз выше, чем в прибрежных провинциях.

Использование двух тестов позволяет определить диапазон серопревалентности от 3,7% до 6,2%, в зависимости от того, предполагаем ли мы большую специфичность (то есть положительный результат в обоих тестах), что может быть предпочтительным при низкой распространенности COVID-19, или более высокую чувствительность (то есть положительный результат в каком-либо тесте).

Эти оценки подтверждают величину серопревалентности, предложенную в менее масштабных исследованиях.

При этом исследователи не обнаружили разницы в серопревалентности между женщинами и мужчинами. Распространенность заболевания возрастала в течение детского и юношеского возраста, оставалась достаточно стабильной в более старшем возрасте и, как показал иммуноанализ, снижалась после 85 лет.

Наиболее высокие значения серопревалентности показали сотрудники здравоохранения.

Кроме того, результаты подтверждают более ранние выводы, что тесный контакт с людьми с COVID-19, и особенно с теми, кто проживает в одной семье, увеличивает риск передачи вируса. То есть, хотя массовый карантин и способен сократить количество потенциально инфекционных контактов, он также увеличивает передачу вируса в замкнутом пространстве.

В других исследованиях утверждалось, что доля бессимптомных инфекций варьируется от 4% до 41%. В этом же случае бессимптомные случаи составили от 21,9% до 35,8% от всех инфекций SARS-CoV-2, что соответствует 376 000 и 1 042 000 случаев в Испании.

Только 16%-20% участников с антителами против SARS-CoV-2, а также симптомами COVID-19 в прошлом сообщили о предыдущем ПЦР-тесте (положительный результат был примерно у 75−79% из них). То есть, либо многие заболевшие просто-напросто не проходили тест, либо люди с симптомами, похожими на COVID-19, на самом деле болели чем-то иным.

Также исследование подтвердило предыдущие выводы, что IgG-антитела против SARS-CoV-2 обнаруживаются более чем у 90% инфицированных людей через 2 недели после появления симптомов. Однако вопрос о том, могут ли заново заразиться переболевшие, но так и не выработавшие антитела люди, остается открытым.