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Молодая мать: Надо стучать по кастрюлям, становиться в цепи на улицах, выходить на Площадь

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  • 7.07.2020, 9:45
  • 1,857
Молодая мать: Надо стучать по кастрюлям, становиться в цепи на улицах, выходить на Площадь

Это не такая уж и высокая цена нормальной жизни для наших детей.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо молодой минчанки, недавно ставшей матерью.

«В мае я стала мамой, родилась дочка, назвали Людмилой, - пишет нам жительница Минска. - Не буду рассказывать про все пройденные круги ада из-за медицины в эпоху эпидемии коронавируса, только скажу, что это было все действительно ужасно.

Я теперь мама и нужно думать о будущем. И первый вопрос - а есть ли оно, это будущее у меня и моей дочери при Лукашенко?

Я вспоминаю свою жизнь, мне 23 года и понимаю, что я не жила вообще. Я наблюдала вечную борьбу своих родителей за лишнюю копейку, видела как они старели не по годам, трудясь ради меня с братом, видела мамины нервные срывы, когда ей не за что было купить мне наряд на выпускной в 11-м классе. Прекрасно помню, как мой непьющий отец получил травму на МАЗе, стал инвалидом и не получил за это ничего, потому что якобы был «пьяным». Я помню все и не хочу дарить такие воспоминания своей дочери.

Мой брат уехал в США пять лет назад, сразу после окончания ВУЗа, он радиоэколог, но в стране пострадавшей от Чернобыля ему не нашлось нормальной работы, а там она была, причем престижная и высокооплачиваемая.

Я не хочу уезжать, тут мои родители, мой дом. Я хочу, чтобы тут было хорошо, чтобы тут была жизнь. И я, и мой муж готовы ради этого на все. Надо стучать по кастрюлям, надо становиться в цепи на улицах, надо выходить на площадь - мы это будем делать. Это не такая уж и высокая цена нормальной жизни для нашей дочери».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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