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Ученые показали, как будет выглядеть сотрудник на удаленной работе через 25 лет

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  • 7.07.2020, 9:49
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Ученые показали, как будет выглядеть сотрудник на удаленной работе через 25 лет

Интересное исследование.

Британская компания опросила ученых для создания образа сотрудника на удаленной работе в будущем. Эксперты отметили сильное ожирение, постоянный стресс и еще много проблем со здоровьем, сообщает nv.ua.

Несколько лет назад австралийские ученые показали «красавчика Грэма», — симуляцию тела человека, который может выжить в любом ДТП.

Изуродованный образ вызвал обсуждения в сети, и проект выполнил свою главную задачу, — привлек внимание к опасности дорожных происшествий для человеческого организма.

Фото: ТАС

Но последние полгода актуальность ДТП, как и любых других тем, сместила пандемия коронавируса, которая изменила абсолютно все сферы человеческой деятельности.

Поэтому, вместо «нового Грэма» специалисты представили образ Сюзанны — сотрудника на удаленной работе через 25 лет.

Идея такого проекта принадлежит британской компании DirectlyApply, которая исследует рынок труда: специалисты собрали команду клинических психологов и экспертов по фитнесу, чтобы определить «влияние дистанционной работы на наше физическое и психическое здоровье».

В итоге получилась Сюзанна — модель среднестатистического сотрудника на удаленной работе из будущего.

Авторы проекта выделили сразу несколько отличительных черт «Сюзанны»: воспаленные глаза; плохая осанка; выпадение волос; деформация пальцев и ладоней; морщины; бледная кожа; постоянный стресс.

Фото: DirectlyApply

Эксперты объяснили такие черты постоянной работой с электронными устройствами, отсутствием физических нагрузок, нехваткой солнечного света, нормального питания и т. д.

«Коронавирус, несомненно, произвел революцию в том, как работают компании, поскольку многие предприятия уже стремятся внедрять постоянные гибридные и гибкие рабочие схемы. Но сколько времени потребуется для того, чтобы преимущества удаленной работы перевесили ее негативные последствия?», — пишут разработчики «Сюзанны».

Чтобы избежать такого исхода, ученые советуют: определить график работы на дому и выбирать время, в которое вы выполняете задания наиболее продуктивно; наладить социальную жизнь, общение с людьми и работу в команде; выполнять физические упражнения; заранее планировать досуг; выделить в дома рабочее пространство.

Напомним, в прошлом году британские ученые представили Эмму, — модель офисного сотрудника в ближайшем будущем, которая проводит 8-часовой рабочий день за неудобным рабочим столом, под кондиционерами и искусственным освещением.

Отличительными чертами Эммы стали кривая спина, варикоз на ногах и красные глаза. Авторы исследования заявили, что 90% офисных сотрудников будут страдать от этих же проблем, если не изменят свою рабочую среду.


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