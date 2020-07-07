В Израиле восстановили жесткий карантин из-за коронавируса
- 7.07.2020, 10:10
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В силу вступает целый ряд ограничений.
В Израиле усилили карантинные меры в связи с увеличением количества инфицированных коронавирусным заболеванием COVID-19.
Об этом сообщает hromadske.ua со ссылкой на The Jerusalem Post.
Правительство страны приняло решение о закрытии баров, клубов и спортивных залов. При этом в синагоге смогут одновременно находится не более 19 человек.
Как известно, в Израиле зафиксировано более 30 тыс. случаев заражения, 332 человека умерло.
«Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется — это ясно как божий день. Количество больных резко растет с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжелобольных пациентов», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Немедленно вступят в силу ограничения:
Залы для проведения мероприятий, клубы и бары — закрыты;
Рестораны — 20 человек сидят внутри, до 30 снаружи;
Синагоги — 19 человек;
Спортивные залы и общественные бассейны — закрыты;
Культурные мероприятия — запрещены;
Организованные спортивные мероприятия — без болельщиков;
Отели — клубы и бары закрыты, гостиничные рестораны — не более 20 человек внутри;
Летние лагеря закрыты для детей с четвертого класса;
Автобусы — до 20 человек в автобусе, с открытыми окнами и без кондиционера;
Собрание — до 20 человек, в двух метрах друг от друга, с масками;
Правительственные учреждения — 30% персонала обязательно должны работать из дома.
По данным ресурса Worldometers, в Израиле зафиксировано 30 749 случаев коронавируса. 334 человека умерло, 18 056 — выздоровели.