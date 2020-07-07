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В Светлогорском районе разбили памятник Ленину

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  • 7.07.2020, 10:12
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В Светлогорском районе разбили памятник Ленину
Фото: svaboda.org

Начало «ленинопада»?

В городском поселке Паричи Светлогорского района Гомельской области ночью 2 июля исчез памятник Ленину. От него остался один постамент, рассказали местные жители, передает «Радыё Свабода».

По словам горожан, вероятно его разбили.

Первый памятник Ленину в Паричах поставили еще в 1930 году. Согласно историческим сведениям, его уничтожили фашисты во время Второй мировой войны. Восстановили памятник в 1957-м — к 40-летию Октябрьской революции.

В сельсовете не стали комментировать инцидент, поэтому неизвестно, планируют ли в Паричах восстанавливать памятник. Местные чиновники посоветовали обратиться в милицию и сказали, что «не владеют ситуацией».


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