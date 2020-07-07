Эксперт: Уход Лукашенко неизбежен 14 7.07.2020, 10:20

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ФОТО: ТАСС

На «выборы» диктатор идет голым и босым.

Лукашенко столь оперативно вернулся 30 июня 2020 г. из Тверской области России, что невольно возникло предположение о новой аварии в Минске, где, вероятно, столичные чиновники, «найдя спички», опять что-то «подожгли». Между прочим, в некоторых районах белорусской столицы вопрос о чистоте водопроводной воды до сегодняшнего дня остается крайне острым. Однако Лукашенко до Минска так и не долетел, пишет российский политический эксперт Андрей Суздальцев в статье на сайте politoboz.com.

Итак, до белорусских выборов осталось 35 дней.

Последняя встреча?

Несмотря на то, что 29 июня Лукашенко попытался напомнить Москве о себе, как о «единственном союзнике», короткий российско-белорусский саммит под Ржевом закончился для белорусского правителя полным провалом.

Напомним, что интрига встречи заключалась в том, что 24 июня, после демонстративно быстрого отлета белорусского правителя из праздничной Москвы (уже традиция!), пресс-секретарь президента России пообещал, что 30 июня у правителей будет возможность «пообщаться», что сразу вызвало в Минске ажиотаж. Естественно, белорусская «экспертиза» не осталась в стороне и откликнулась букетом прогнозов, включая то, что что итогом саммита в Тверской области станет не только четко обозначенная российская политическая и экономическая поддержка непосредственно Лукашенко, но даже и смена руководства в ведущих российских корпорациях.

Но реальность такова, что Лукашенко является очень слабым, полностью себя дискредитировавшим и недоговороспособным правителем нищей и быстро разваливающейся страны с коррумпированной чиновничьей «вертикалью». Лукашенко придется вести непрерывный и отчаянный бой с собственным народом на фоне международных санкций. Уход его от власти неизбежен. Нужен ли такой «партнер» России?

Но мы к этому вопросу еще вернемся.

Провал

Итак, 30 июня предметного разговора между Путиным и Лукашенко так и не состоялось, правители двух стран ограничились всего несколькими фразами общего характера, пожеланиями здоровья и успеха.

Наблюдение со стороны говорит о том, что все-таки российский правитель при всей внешней любезности, сумел показать своему белорусскому коллеге, что разговоры с ним закончены. Лукашенко, обладающий талантом перехватывать настроение собеседника, все понял и не настаивал. Просто белорусский правитель по своей натуре более открытый человек, чем президент России и внешне он как-то сразу потускнел. В итоге возникло ощущение, что правители прощались.

Пресс-секретарь белорусского правителя Эйсмонт буквально одной фразой разрушила все позитивные мифы о российско-белорусской встрече у воинского мемориала: «Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть». Иными словами, никаких решений нет и не предвидится.

Поддержки внутри страны белорусский правитель не имеет, а Россия будет максимально дистанцироваться от белорусского голосования.

Итак, сейчас мы можем вполне обосновано утверждать, что в оставшиеся семь предвыборных недель белорусский правитель останется один на один с белорусским избирателем. Но тут он как раз слаб, как никогда.

Стратегия: «народец»

Изначально, при выработке стратегии для «выборов», белорусское руководство не придавала какого-то большого значения мнению населения. Это было ошибка, которую сейчас белорусские власти, используя «кнут» и «пряник», пытаются исправить буквально на ходу.

Прежде всего, на белорусском телеэкране идет невероятная по масштабам пропагандистская кампания за Лукашенко. Уже заняв все эфирное время, информационная волна продолжает, тем не менее, нарастать, доходя до истерики. Один за другим идут кадры хроники, интервью и целые фильмы о белорусском правителе.

Обещания сделать, поднять, увеличить, построить, обеспечить, решить и даже возродить буквально обрушиваются на электорат, что, естественно, вызывает вопрос: а что А. Лукашенко делал 26 лет?

Об эффективности данного «парада идиотизма» в стиле кинофильма «Кубанские казаки» еще можно поспорить. Дело в том, что если на экране круглосуточно «висит» правитель страны, то даже у его верных сторонников обязательно начнется политическая аллергия.

Но мы в данном случае должны помнить, что в Беларуси общество разделено на «людей телевизора» и «людей Интернета» и, если, за «телевичков» белорусские власти еще борются и призывают голосовать, то в сети они проиграли полностью.

Российское направление

С чем приехал Лукашенко на встречу с В. Путиным 30 июня? На что он рассчитывал? Скажем сразу, что белорусский правитель рассчитывал на безнаказанность и на магию слова «союзник». Однако, насыщенность антироссийской риторикой предвыборной кампании Лукашенко на фоне рейдерского захвата российского банка, безусловно, не просто обесценила все заявления белорусского правителя о том, что он остается «единственным союзником» России, но сделали их откровенно издевательскими.

Что хотел получить Лукашенко от Москвы?

Лукашенко вышел на выборы «голым и босым». Конечно, ему нужна от России срочная и масштабная финансовая поддержка, включая решение проблем с выплатой внешних долгов. Не является тайной то, что, обещая гражданам республики после 9 августа настоящий рай, Лукашенко на самом деле является банкротом.

Фактически речь идет о восстановлении пресловутой дотационной системы, так как без нее Лукашенко власть над Беларусью не сохранит. Именно поэтому 1 июля В. Семашко говорил, о будущих переговорах с Россией, как уже о решенном деле: «Мы не снимаем с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра, потому что это больно бьет по нашей экономике». Сразу скажем, что ни о каких российско-белорусских переговорах по поводу компенсации Беларуси за российский налоговый маневр в российской нефтедобыче никто в Москве не знает. Может быть белорусский посол сам с собой ведет эти переговоры?

Но есть и более оперативные вопросы, затрагивающие отношения России и Беларуси. В частности, на минувшей неделе А. Лукашенко провозгласил полную и окончательную победу над коронавирусом. Напомним, что пока ни одна страна в мире, включая Китай, не осмелилась утверждать, что коварный и смертельно опасный враг повержен. Беларусь оказалась первой которая заявила об этом успехе, что, однако не помешало белорусским властям принять поставку российского лекарства, препятствующего развитию болезни. Понятно, что белорусское телевидение об этой поставке не сказало ни слова.

На самом деле, провозглашая победу над эпидемией, Лукашенко намекал Москве, что России необходимо открыть границу с республикой. Напомним, что до настоящего времени ни один из соседей границу с Беларусью не открыл и не планирует, что как-то не стыкуется с «победой» в РБ над коварным вирусом.

Открытая граница с РФ является для Лукашенко принципиальным вопросом, так как если Москва, как обещал В. Семашко, к концу июля, т.е. за неделю до выборов в РБ, все-таки откроет границу с Беларусью, то в Минске это событие будет преподнесено, с одной стороны, как признание РФ «бесценного белорусского опыта» в борьбе с пандемий, а с другой стороны, свидетельством поддержки Москвой Лукашенко и его шестого срока. Однако Москва проигнорировала очередную белорусскую «перамогу» над эпидемией.

Остается еще один критически важный для белорусского президента вопрос: А. Лукашенко нуждается в гарантиях того, что Москва 9 августа 2020 года однозначно признает те итоги голосования, которая состряпает белорусский ЦИК.

Однако, 30 июня А. Лукашенко ни на один из столь важных для себя вопросов ответа так и не получил, что неудивительно. Минск одной рукой высылает российских телевизионщиков, грабит российские банки и ведет антироссийскую информационную кампанию, а с другой стороны протягивает руки за финансовой и политической поддержкой и требуют признания итогов будущих выборов. Поразительно, но в Минске до последнего момента считали, что им все сойдет с рук и Москва покорно пойдет на уступки.

Итак

Лукашенко заигрался в тактику и в итоге совершил стратегическую ошибку – он потерял Россию. Навсегда.

Москва не делает ставку на Лукашенко, справедливо считая, что никуда формула власти в РБ не делась. Москва будет вести дело с любым президентом, который удержит власть в стране. Пример Н. Пашиняна в этом случае показателен.

Но сейчас Москва для Лукашенко закрыта.