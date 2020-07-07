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«Перемен!»: белорусские дети весело прогоняют «таракана»

  • 7.07.2020, 10:29
  • 1,862
«Перемен!»: белорусские дети весело прогоняют «таракана»

Трогательное видео с Флешмоба солидарности.

Вчера в Беларуси прошел четырнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

В Сети появилось видео, на котором белорусские дети по песню Цоя «Перемен!» весело прогоняют «таракана».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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