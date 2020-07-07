Россия сокращает транзит по северной ветке нефтепровода «Дружба» 5 7.07.2020, 10:39

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Сколько и чего недополучат белорусские власти?

В июле Россия перераспределит поставки нефти марки Urals в Евросоюз. Это вынужденная мера. В рамках договоренностей с ОПЕК+ добыча нефти сокращается, и российские поставщики испытывают сложности с выполнением долгосрочных контрактов по другим направлениям, сообщает "Еврорадио".

Сегодня российская нефть течет в ЕС по двум веткам нефтепровода "Дружба". Вместо июньских 2 млн 850 тысяч тонн в Польшу и Германию по северной ветке будет прокачано 2 млн 500 тысяч тонн. Приблизительно на такую же величину вырастет транзит по южной ветке — за счет возобновления поставок в Чехию. Как это отразится на Беларуси?

Нефть течет туда, где дороже

Российский экономист, аналитик нефтегазового сектора, партнер Rusenergy Михаил Крутихин полагает, что в ситуации уменьшения добычи российские поставщики будут продавать нефть там, где цены выше:

"На прошлой неделе цена российской марки Urals была на 2 доллара 40 центов выше, чем цена Dated Brent. Они где-то в Европе получают премию к цене своей нефти. Я не исключаю, что таким образом они будут стараться поставлять меньше белорусским НПЗ, где им такую цену не получить. А больше [будут поставлять] транзитом куда-то в Европу дальше, где цена выше.

Россия по договоренности с ОПЕК+ сократила добычу и в принципе будет не сильно увеличивать ее и в августе, и это может и дальше продолжаться. Конечно, это должно повлиять на Беларусь. Поскольку российским компаниям нужно реализовывать уменьшенные объемы нефти выгодно, они будут стараться их продавать там, где цены выше".

А транзит?

Параллельно сокращению поставок по северной ветке "Дружбы" вырастут поставки "Роснефти" и "Татнефти" по южной ветке. Российские поставщики возобновляют экспорт в Чехию. Отгрузки в эту страну запланированы на уровне 350 тысяч тонн в месяц.

За транзит 1 тонны нефти по северному маршруту "Унеча — Адамова Застава" в сторону Польши и Германии наша страна получает $5, или около 356 российских рублей (без НДС). Транзит 1 тонны нефти по более короткой южной ветке "Унеча — Броды" в сторону Украины стоит до 156 российских рублей (без НДС).

Получается, что за 350 тысяч тонн по северному маршруту нефтепровода "Дружба" Беларусь получила бы около 1 млн 780 тысяч долларов, и это без НДС. А по южному маршруту за то же количество транзитной нефти Беларусь получит лишь около 780 тысяч долларов. Разница составит около $1 млн.