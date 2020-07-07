В Польше прошли дебаты с участием кандидатов в президенты 7.07.2020, 10:57

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Рафал Тшасковский (слева) и Анджей Дуда

Фото: agencja gazeta

Дебаты с участием кандидатов в президенты прошли по отдельности.

В преддверии второго тура президентских выборов в местности Коньске в Свентокшиском воеводстве состоялись президентские дебаты, организованные Польским телевидением. На вопросы отвечал кандидат от Объединенных правых сил - действующий президент Анджей Дуда, стремящийся ко второму сроку полномочий. Его соперник - кандидат Гражданской коалиции Рафал Тшасковский отказался от участия в этих дебатах, пригласив при этом Анджея Дуду к участию в «Президентской арене», организованной в Лешно его избирательным штабом в то же самое время, что в Коньских, пишет «Радио Польша».

Таким образом дебаты с участием кандидатов в президенты прошли по отдельности.

В ходе дебатов в Конских пользователи интернета задавали Анджею Дуде вопросы о помощи для фирм, молодых бизнесменов и аграриев в случае продления пандемии коронавируса. Анджей Дуда пообещал продолжать меры, предпринятые ранее, и заявил, что благодаря «антикризисному щиту» польская экономика возвращается в норму.

По словам президента, социальные программы, которые он вводил совместно с правительством, в частности, «Семья 500+», стали возможны, благодаря повышению эффективности налоговой системы. Анджей Дуда успокоил избирателей, что экономическая ситуация находится под контролем, и что на дальнейшую реализацию социальных программ денег будет достаточно:

«Я хочу подчеркнуть, что в настоящий момент в Польше относительно низкая безработица, учитывая европейские условия. И Польша по-прежнему развивается. Благодаря антикризисным мерам экономика возвращается в норму, и в июне значительно снизился дефицит по сравнению с тем, какой был в мае. Поэтому я хотел бы, чтобы мы действовали так же, как и раньше. Потому что только совместные и согласованные действия, без конфликтов между правительством и президентом помогут Польше справиться с ситуацией».

В ходе дебатов в Коньских были затронуты также вопросы развития небольших городов, крупных инвестиций, экологии, поддержки культуры, науки и спорта. По мнению президента, лучшей моделью развития малых городов является предлагаемая Европейским союзом система равновесия; государство должно реализовать такие инвестиции как Центральный коммуникационный порт, перекоп Балтийской косы, программу развития железнодорожной инфраструктуры и поддержки местных органов самоуправления в области культуры.

В свою очередь, кандидат Гражданской коалиции Рафал Тшасковский на дебатах в Лешно обратил особое внимание на борьбу с климатическим кризисом и выразил мнение, что в области энергетической политики надо сделать ставку на возобновляемые источники энергии:

«Предлагаю, чтобы каждая польская семья могла получить 10 тысяч злотых (более 2 тысяч евро) на смену угольной печи. Сегодня борьба с климатическим кризисом является чрезвычайно важной, абсолютным приоритетом. Конечно, этому должна сопутствовать трансформация польской экономики, энергетического сектора. Надо сделать ставку на возобновляемые источники энергии и получить на это большие деньги из Евросоюза. По этому вопросу я готов тесно сотрудничать с правительством».