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Cтало известно про обыски и заблокированные счета еще в одной компании по «делу Белгазпромбанка»

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  • 7.07.2020, 11:01
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Cтало известно про обыски и заблокированные счета еще в одной компании по «делу Белгазпромбанка»

Из-за визита силовиков приостановлены все финансовые операции в обслуживающих банках.

В «деле Белгазпромбанка» стало известно про еще одну пострадавшую компанию, в которой также 11 июня прошли обыски, — это Активлизинг, которая предоставляет в лизинг автомобили. В компании рассказывают, что из-за визита силовиков приостановлены все финансовые операции в обслуживающих банках, а Госконтроль, у которого и возникли вопросы, не отказывается их возобновить. Тем временем департамент ценных бумаг Минфина приостановил операции по облигациям Активлизинга, пишет tut.by.

— В связи с проводимой Комитетом государственного контроля проверкой деятельности ОАО «Белгазпромбанк» с 11 июня приостановлены все финансовые операции ООО «Активлизинг» в обслуживающих банках, а также заблокированы ценные бумаги (облигации) компании, — рассказывают в компании. — Сотрудниками КГК в офисе компании 11 июня произведен обыск, в ходе которого были добровольно предоставлены все запрашиваемые документы, касающиеся четырех сделок 2008−2016-х годов.

Ранее в департаменте ценных бумаг Минфина уточняли, что могут приостановить действия по ценным бумагам при нарушении законодательства. «Мы воспользовались этим правом и приостановили (по облигациям Активлизинга. — ред.). Ценные бумаги не аннулированы, не признаны недействительными, временно приостановлены операции по ним», — поясняли в департаменте. Однако руководство Активлизинга рассказывает, что им не предоставили пояснения, на каком основании приостановлены операции по облигациям.

В компании уточняют, что с 11 июня и по сегодня никаких проверок и следственных действий в отношении менеджмента и собственников Активлизинга не проводили. По крайней мере, им об этом неизвестно.

— ООО «Активлизинг» заявляет, что его собственники и менеджмент не совершали и не совершают противозаконных финансовых операций, компания является законопослушным субъектом хозяйствования, — констатируют в компании. — Вместе с тем уполномоченные должностные лица КГК без объяснения причин отказываются возобновить финансовые операции, письменные обращения ООО «Активлизинг» игнорируют. Указанные обстоятельства влекут не только убытки и репутационный вред, но и, к сожалению, ограничение отдельных прав наших клиентов, контрагентов и сотрудников компании.

Продолжительное молчание об обысках, которые провели в офисе компании, а также о заблокированных счетах руководство Активлизинга поясняет тем, что не имели достаточной информации о причинах происходящего. Информации, по всей видимости, от причастных к делу ведомств не стало больше, а сложившаяся ситуация не лучшим образом сказывается на деятельности компании.

— Отсутствие каких-либо пояснений от КГК наряду с присущей компании политики открытости и прозрачности привело к необходимости информирования партнеров компании о сложившейся ситуации, — поясняют в компании. — Действия КГК частично нарушили операционную деятельность ООО «Активлизинг», но не повлияли на финансовую стабильность и устойчивость компании, а также на возможность исполнения принятых на себя обязательств. Финансовая надежность компании подтверждается результатами аудитов по национальным и международным стандартам, с заключениями которых можно ознакомиться на сайте компании (alizing.by) в разделе раскрытие информации.

В компании рассчитывают, что сложившаяся ситуация в скором времени будет разрешена, и операционная деятельность восстановлена в полном объеме. «Приносим свои извинения клиентам и партнерам за причиненные не по нашей воле и вине неудобства», — уточнили в компании.

В похожей ситуации, как и Активлизинг, оказались также компании Кампари и Кентавр, в которых 11 июня тоже прошли обыски по «делу Белгазпромбанка»: из-за заблокированных счетов возникли сложности со страховыми выплатами и выдачей зарплат сотрудникам.

Ни в КГК, ни в КГБ пока удалось получить комментарии по «делу Белгазпромбанка», а также по пострадавшим компаниям — Активлизинг, Кампари и Кентавр.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Международная правозащитная организация Аmnesty International признала Виктора Бабарико и его сына Эдуарда узниками совести.


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