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«Нас 97%»: пять простых вещей, которые по силам каждому стороннику перемен

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  • 7.07.2020, 11:19
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«Нас 97%»: пять простых вещей, которые по силам каждому стороннику перемен
Фото: ТАСС

Вода камень точит.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал советы от своего читателя для сторонников перемен:

«Нас 97%, но пока не все готовы активно протестовать. - пишет он. - Большинство просто не знает, что делать, с чего начать конкретно ему. Желание есть, недостаточно знаний. Предлагаю пять простых вещей, которые по силам каждому стороннику перемен.

1. Говорите с родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами. Рассказывайте о ситуации в стране, убеждайте протестовать. Если могут – активно, если нет – то хотя бы пусть распространяют информацию, говорят с соседями.

2. Устанавливайте всем Телеграм, подписывайте на независимые каналы. Покажите, как смотреть видео на YouTube, подпишите на нормальных блогеров. Есть аккаунты в соцсетях – подпишите на протестные паблики. Расскажите, как обходить блокировку независимых сайтов.

3. Распространяйте листовки - хотя бы по ящикам своего подъезда. Макеты можно найти в протестных чатах и каналах по запросы «листовка». Стикеры также можно попросить выслать, обратившись к админам телеграм-каналов.

4. Табакерки оказались как никогда вовремя установлены, и должны быть покрыты надписями по всей стране. любые другие доступные поверхности, особенно обшарпанные стены зданий, старые заборы, асфальт тротуаров и дорог давно ждали сашу три процента.

5. Максимально распространяем информацию по ежедневному флешмобу в 19.00. Это простой и безопасный способ не только поддержать наших товарищей, но и найти сторонников в собственном дворе, с которыми потом можно договариваться о совместных действиях. Тут главное – постоянство, тогда все получится. Вода камень точит».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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