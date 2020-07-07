Советника Рогозина в РФ обвинили в госизмене 3 7.07.2020, 11:28

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Иван Сафронов

Фото: Петр Кассин / «Коммерсант»

Экс-журналист «Коммерсанта» занимался выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе».

В Москве задержали советника гендиректора «Роскомоса» Ивана Сафронова, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК (Государственная измена), сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении корпорации.

Бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости» Сафронов был назначен советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он стал курировать «ряд спецпрограмм».

18 марта 2019 года в газете «Коммерсант» была опубликована статья Ивана Сафронова и Александры Джорджевич о планах России поставить в Египет нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35. В июне 2019 года в судебном участке № 389 в Москве против «Коммерсанта» было зарегистрировано административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Дело было открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по ней предусматривает штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн руб. Статья об истребителях для Египта была удалена с сайта издания.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил РБК, что не знает о каких-либо разбирательствах связанных со статьей о поставках самолетов в Египет. «Я не буду заниматься домыслами. Мне неизвестно о каких-либо разбирательствах, связанных со статьей Ивана Сафронова», — сказал он.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». В 2010-2019 годах — корреспондент и спецкорреспондент «Коммерсанта», в 2019-2020 годах — спецкорреспондент газеты «Ведомости». Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки «крайне велика». Пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.