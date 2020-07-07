«Из люков бил фонтан кипятка»: в Минске прорвало трубы с горячей водой

«Из люков бил фонтан кипятка»: в Минске прорвало трубы с горячей водой3
- 7.07.2020, 11:33
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Новое ЧП с водой в столице.
На улице Горецкого в Минске прорвало трубу с горячей водой, на месте работают аварийные службы, сообщили БелТА в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».
«Произошло повреждение на участке магистрали, соответственно все, кто обслуживается от нее, пока остались без горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада», - сказали в организации.
По информации горожан, из люков фонтаном била горячая вода.