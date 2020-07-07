Лекарство от коронавируса начали испытывать на людях 7.07.2020, 11:44

Препарат представляет собой коктейль двух антител.

Фармацевтическая фирма Regeneron объявила, что вступает в поздние стадии клинических испытаний препарата для лечения и профилактики COVID-19 на людях.

Препарат, который пока называется REGN-COV2, представляет собой коктейль двух антител, которые блокируют «спайковый белок» коронавируса, сообщает nv.ua.

Компания переходит на заключительную стадию последней фазы испытания, чтобы определить, может ли ее лекарство предотвратить инфекцию среди людей, недавно подвергшихся воздействию вируса, например, у родственников заболевшего человека.

Ожидается, что в этом исследовании, проводимом совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), будет зарегистрировано 2000 пациентов в США.

«Мы рады сотрудничать с NIAID для изучения REGN-COV2 в нашем стремлении к дальнейшему предотвращению распространения вируса с помощью коктейля противовирусных антител, который может появиться гораздо раньше, чем вакцина», — сказал президент Regeneron Джордж Янкопулос.

В то же время представители Regeneron объявили, что переходит к заключительным этапам испытания, чтобы определить способность коктейля для лечения как госпитализированных, так и не госпитализированных пациентов с COVID-19.

Сюда будут вовлечены около 1850 госпитализированных и 1050 не госпитализированных пациентов в США, Бразилии, Мексике и Чили, предварительные данные ожидаются позднее этим летом.

Ученые Regeneron оценили тысячи антител, собранных у генетически модифицированных мышей и людей, выявив два из них, которые, по их мнению, наиболее эффективны против вируса SARS-CoV-2, но не конкурируют друг с другом.

Компания использует стратегию создания лекарства из нескольких антител, чтобы уменьшить вероятность того, что вирус будет мутировать, чтобы избежать блокирующего действия отдельного антитела.

В прошлом году был продемонстрирован эффективный коктейль из трех антител против вируса Эбола, также разработанный Regeneron.

Идея проводить испытания на людях, чтобы ускорить создание вакцины от коронавируса вызвала ожесточенные дебаты среди ученых. Дело в том, что в отличие от других подобных испытаний, от коронавируса не существует лекарства.

Сторонники этого способа испытания на людях говорят, что такая стратегия может сэкономить время, потому что вместо того, чтобы проводить тесты обычным способом — ожидая, пока вакцинированные люди столкнутся с вирусом естественным путем, исследователи могут просто заразить их.

Таким образом испытывались вакцины против брюшного тифа, холеры, малярии и других заболеваний. В случае малярии добровольцы засовывали руки в камеры с комарами, чтобы те их укусили, и таким образом заражались. Но в этих случаях существовало лечение для срочного облегчения симптомов (rescue medicines) для тех, кто все-таки заболеет. Такого лечения от COVID-19 не существует.

В предварительном отчете, опубликованном в прошлом месяце, Всемирная организация здравоохранения заявила, что эти испытания могут дать важную информацию, но их будет сложно запустить из-за способности коронавируса «вызывать тяжелое и смертельное заболевание и его высокой заразности».