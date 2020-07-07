Мелитина Станюта уволилась с ОНТ 6 7.07.2020, 11:53

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Мелитина Станюта

Ранее белорусская гимнастка написала пост в поддержку перемен в стране.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта вела программу с тренировками на канале ОНТ. Ее рубрику сняли с эфира после эмоционального поста в поддержку перемен. Сегодня стало известно, что Мелитина Станюта приняла решение уволиться с телеканала. Подробности она рассказала the-village.me.

— Ты уволилась сама или тебе уволили?

— Я уволилась сама. Возможно, мне бы что-то предложили, но я опередила. Был долгий разговор с директором, но это мое решение.

— Тебя хотели оставить?

— Там было все сложно. Я приняла это решение по ходу разговора, поняла, что увольняюсь и не хочу дальше. Канал подразумевал, что выкидывая этот пост, мне должно было быть очевидно, что меня уволят. Но у нас не было договоренности о том, что я должна согласовывать с ОНТ свои посты в инстаграме. У нас была договоренность, что я буду согласовывать каждое свое интервью. Это началось в 2018 году. Я должна была спрашивать перед каждым интервью, могу ли я согласиться.